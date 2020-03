La OMS lanza un protocolo para convivir con un contagiado

28/03/2020 - 21:23 Santiago

A causa de la pandemia que se vive en la actualidad, la Organización Mundial de la Salud ha compartido recientemente una guía para convivir con un contagiado de coronavirus en tiempos de cuarentena.

Hay un importante número de contagiados de coronavirus que por presentar síntomas y una condición más leve, pueden pasar el período de cuarentena en su casa y no necesitan ser hospitalizados.

Por eso, la Organización Mundial de la Salud ha dispuesto una especie de ‘protocolo de convivencia’ con algunas disposiciones a tener en cuenta si hay que convivir con un contagiado de Covid-19 en nuestras casas.

En primer lugar, aquella persona con coronavirus confirmado debe dormir en una cama separada y, si es posible, que tenga una habitación exclusiva para él. Debe disponer de ventilación y se debe también evitar permanecer junto al infectado en la misma habitación.

En caso de ser absolutamente necesaria la permanencia de otra persona junto al infectado en el mismo espacio, se debe respetar la distancia de un metro determinada por la OMS para evitar el contagio directo.

Además, la OMS recomienda que tenga su propio cesto de basura y que la comunicación sea por celular. Por otro lado, debe circular lo menos posible por la casa y de ser extremadamente necesario, con barbijo y mantener una buena higiene en sus manos.

No es recomendable compartir el baño con el infectado, pero de no ser esto posible, debe ser desinfectado con agua y lavandina cada vez que este lo utilice así como toda superficie con la que tenga contacto.

Por último, la OMS indica que no se debe compartir toallas, cubiertos, vasos ni ningún otro elemento con el infectado y que la ropa, toallas y sábanas deben ser lavadas de manera frecuente y una posterior desinfección.

La higiene es vital para reducir los riesgos

En cuanto a las previsiones que se deben tomar para reducir el riesgo de contagio, tanto aquellos que convivan con un contagiado, como quienes no, la Organización Mundial de la Salud (OMS), aconseja mantener la higiene.

La primera medida es lavarse las manos con frecuencia. Siempre con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol. Hay que hacerlo durante al menos 20 segundos restregando todas las superficies y enjuagándose bien.

Distancia

Hay que mantener una distancia de un metro con el resto de las personas, especialmente si tosen, estornudan o tienen fiebre.

Hay que evitar tocarse ojos, nariz y boca y cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un papel al toser o estornudar. En caso de usar un papel hay que desecharlo de inmediato y lavarse las manos.

Por último, el organismo mundial acentúa que hay que evitar cualquier reunión numerosa.

Además, si siente algún síntoma debe mantenerse lo más aislado posible hasta que se recupere y ponerse una mascarilla para no infectar a otras personas.

También es importante no entrar en la casa con los zapatos que se han usado en la calle. Lo ideal en estos casos es quitárselos antes, dejarlos fuera y lavarse las manos de inmediato.

Se considera que hubo contacto estrecho cuando se permanece a menos de dos metros mucho tiempo

Según la Organización Mundial de la Salud, se considera que ha habido contacto estrecho con un infectado cuando se ha permanecido a menos de dos metros durante un tiempo continuado con una persona infectada.

Por eso es tan importante evitar el contacto y las reuniones con los vecinos, no practicar deporte al aire libre, no dar paseos largos con mascotas o no hacer la compra cada día, sino grandes compras espaciadas lo más posible en el tiempo.

En este punto, la organización reiteró que la mejor manera de prevenir, hasta tanto se sepa más de este virus, es permanecer en los domicilios particulares.

Incubación

También explica que el período de incubación indica el tiempo que pasa entre la infección y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

En el caso del Covid-19, ese periodo oscila entre uno y catorce días dependiendo de la edad, existencia de otras patologías, etc.

La incubación media parece estar en torno a los cinco días, pero la OMS actualiza esta información según se van teniendo más datos.