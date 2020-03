Dejó solos a sus 4 hijos y la hallaron con su nuevo novio

28/03/2020 - 23:43 Policiales

Una mujer se ausentó de su vivienda por más de 24 horas dejando a sus hijos al cuidado de una vecina. Cuando la Policía pudo dar con su paradero habría descubierto que se hallaba con su nueva pareja.

La insólita situación obligó a un importante despliegue policial, ya que se desconocía el paradero de la joven y no se descartaba ninguna hipótesis en torno de su “desaparición”.

Según precisaron las fuentes, el viernes en la noche, una mujer domiciliada en el barrio Santa Rosa de Lima se presentó ante la Policía para dar a conocer que unos niños se encontraban solos en una vivienda, sin el cuidado de su madre.

La mujer deslizo que su vecina se había retirado del domicilio dejando a cuatro menores en soledad, manifestándole que iba a cobrar un dinero en La Banda, y le pidió que se fijara de ellos, pero ya habían pasado más de 24 horas y ella no regresaba. Con el correr de las horas, la vecina comenzó a preocuparse por no tener noticias de la madre de los menores. Entonces decidió acudir a la Policía, ya que además señaló que ella no podía hacerse cargo de los niños de 5, 6, 8 y 12 años.

Ante la gravedad de la denuncia, la Policía inició la búsqueda de la mujer, por lo que se alertó a todas las dependencias policiales.

Finalmente, la búsqueda arrojó resultados positivos, ya que la joven madre fue encontrada en la vecina ciudad en compañía de un hombre, el cual resultó ser su nueva pareja.

La acusada no supo justificar su presencia en las calles bandeñas, incumpliendo el decreto del Ejecutivo Nacional de la cuarentena obligatoria y habiendo dejado solos a sus cuatro hijos al “cuidado” de una vecina.

La mujer fue trasladada hasta la dependencia policial donde se le notificó la infracción correspondiente por no cumplir el aislamiento y de la acusación por la situación de los menores.

La Fiscalía además dispuso que se dé intervención a la Dinaf, para evaluar si los niños están en una situación de vulnerabilidad.