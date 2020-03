Ex arquero del Barcelona en estado crítico por Covid-19

31/03/2020 - 14:40 Deportivo

El ex arquero turco Rustu Recber, quien fue compañero de Lionel Messi en Barcelona, se encuentra en estado crítico y permanece internado en su país tras contraer coronavirus.

Recber, arquero del seleccionado de Turquía cuando logró el histórico tercer puesto en el Mundial de Corea-Japón 2002, dio positivo por Covid-19 al regresar de un viaje por los Estados Unidos, el país con más contagios.

El cuadro del ex arquero "culé" se agravó en las últimas horas y hay preocupación.

Los medios turcos informaron que cuando la esposa de Recber, Isil, dio a conocer la noticia se generó una ola de indignación, ya que ambos habrían violado la cuarentena al regresar a Turquía. Incluso ella fue a trabajar al salón de belleza, aunque su test dio negativo y también los de los hijos de la pareja.

"No me importa este linchamiento mediático mientras Rustu se recupere. Lo único que pido es respeto por mi marido, a quien no nos permiten ver. No poder estar con él es lo más difícil, pero Dios es grande y Rustu está en manos de nuestros médicos. No dejen de rezar por él", expresó la mujer.

Recber, que apenas jugó siete partidos para Barcelona ya que no logró adaptarse, y pasó por Fenerbahce y Besiktas, se retiró del fútbol en 2012 luego de haber disputado 120 partidos con su seleccionado nacional.