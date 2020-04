Central Córdoba: el aporte del socio, a voluntad

02/04/2020 - 07:46 Deportivo

Central Córdoba experimentó un crecimiento notable en su masa societaria con su llegada a la Primera División del Fútbol Argentino. Actualmente, el número de socios es muy cercano a los 10.000, por lo que el aporte de la cuota representa un ingreso importante para las arcas del club del barrio Oeste.

Pero en estos tiempos de pandemia y cuarentena obligatoria, la economía de todos se ve severamente afectada. Y al no haber fútbol, el Ferro resigna un ingreso importante para hacerle frente a esta crisis.

“La mayoría de los socios no están bancarizados, entonces nos pagaban la cuota cuando iban a comprar la entrada para ingresar al primer partido del mes en curso”, comentó el presidente ferroviario, ingeniero José Alfano, en diálogo con EL LIBERAL .

“Entonces ahí estamos con un gran problema. Lamentablemente, si el socio no tiene fútbol, no va a pagar. Nos va a pasar a nosotros y a la mayoría de los clubes de nuestro país”, agregó Alfano.

El titular ferroviario sabe que la consecuencia para el club es grave, pero también es consciente que no puede exigirle al socio pagar la cuota, al margen de que las instalaciones están cerradas y no se puede salir de las casas por la cuarentena.

“Nos vamos a sentir muy resentidos en el aspecto de la ayuda que correspondía a la cuota social para el mantenimiento de la institución”, advirtió Alfano. Y si bien no especificó si el socio estará exceptuado de pagar estos meses o bien deberá ponerse al día cuando retorne el fútbol, dejó en claro que pagar la cuota podría ser un acto voluntario de aquel que pueda colaborar con el club en este difícil momento.

“Eso lo vamos a ver después. La situación es difícil para todos. Nosotros tenemos socios de condición muy humilde y cobrarles la cuota me parece un acto de injusticia. En todo caso que sea algo que nazca del socio y sea solidario. Pero si no hay fútbol, no puedo decir o pretender que en la reanudación, en el primer partido, todos estén al día. Eso se verá en su momento”, manifestó el mandamás de la institución ferroviaria.

También se refirió a qué pasará con los socios que abonan mediante el débito automático: “Los que están bancarizados son la minoría, pero eso también va a quedar a criterio del socio, de la colaboración que pueda tener con la institución”.

“Este es un momento dificilísimo para todos, para el fútbol, para el comerciante, para el Estado, para todos es difícil. Entonces tenemos que ejercer y ver cómo podemos ser lo más solidarios posibles con todos”, concluyó Alfano.

“Jugar sin gente para nosotros es altamente perjudicial”

El presidente ferroviario también advirtió que no solamente perder el ingreso de la masa societaria es perjudicial para Central Córdoba, sino también lo es tener que jugar a puertas cerradas, tal como sucedió en su última presentación, antes del parate, ante Newell’s. “Jugar sin gente para nosotros es altamente perjudicial. Porque entre el aporte de los socios y las recaudaciones, nosotros teníamos cubierto un 25 o 30% del presupuesto. Y eso para nosotros es fundamental. Por eso sería muy perjudicial para nosotros jugar sin gente”, señaló Alfano.