Los dichos de Tévez no cayeron bien en el mundo del fútbol nacional

02/04/2020 - 23:15 Deportivo

El fútbol argentino está parado en todas sus categorías y no se sabe hasta cuándo. La salud es la prioridad y la incertidumbre en torno de una probable fecha de reinicio de la actividad es muy grande.

Dentro de esa incertidumbre, el tema económico pasa a jugar un rol fundamental. Porque los clubes no tienen ingresos y deben buscar la forma de afrontar los compromisos que tienen, entre ellos abonarle el sueldo a sus jugadores.

Dentro de ese tire y afloje, en medio de rumores de rebajas de salario, el delantero de Boca Juniors, Carlos Tévez, lanzó una frase que disparó la polémica: “El futbolista puede estar seis meses o un año sin cobrar”, dijo en un tono muy general que motivó respuestas de sus colegas.

EL LIBERAL se contactó con jugadores de Central Córdoba, Mitre y Güemes, quienes, al igual que algunos de otros clubes, se mostraron en desacuerdo con las declaraciones del “Apache”.

“La realidad es que cada jugador de fútbol tiene su posición económica que es diferente a la de otros. Por eso creo que generalizar no está bueno. Lo mismo pasa con los clubes, cada uno tiene su realidad y, llegado el caso, se hablará para ver cómo se resuelve esta situación”, manifestó Diego Rodríguez, arquero de Central Córdoba.

En tanto, el volante de Mitre, José Luis Torres, fue un poco más contundente. “Yo no comparto la opinión de Tévez. Yo creo que un jugador tiene que cobrar como cualquier otro trabajador. Porque somos trabajadores y vivimos de esto”, manifestó.

“Cada futbolista tiene una situación distinta. Así como no se puede comparar el sueldo de un futbolista de Europa con el de Argentina, tampoco se puede comparar el sueldo de uno de Primera División con uno de categoría más baja”, amplió el futbolista santiagueño.

El delantero de Güemes, David Romero, también le dio su punto de vista a EL LIBERAL. “Creo que Tévez se refería a algunos jugadores de Primera División o a la mayoría. En otras categorías no creo que se pueda vivir sin cobrar. En nuestro caso, en el Federal A, me parece que ningún jugador puede vivir sin cobrar 6 meses. Dependemos mucho del mes a mes o día a día”, explicó.

“Este parate nos va a afectar bastante. Ahora no se sabe nada de nada. Hay que esperar lo que se decida a nivel nacional, pero seguramente a los clubes se le hará difícil cumplir porque muchos dependen de los ingresos por venta de entradas y cuotas de socios”, agregó “La Bestia”.

El delantero de Los Andes, Luis Salmerón criticó duramente a Carlos Tévez.

“Que le avisen a Tévez que en el Ascenso hay jugadores que viven el día a día con los sueldos”, apuntó el ex Talleres de Córdoba y Ferro en una nota con La Red. “Estamos un par de meses sin cobrar y muchos tienen la misma inquietud que cualquier trabajador normal que si no cobra se le complica vivir”, continuó Salmerón.

En línea con Salmerón, también se manifestó Emiliano Méndez (Arsenal): “Escuché una declaración de que un futbolista puede estar seis meses o un año sin cobrar. Eso es mentira. Tal vez él podrá porque habrá invertido bien la plata con sus amigos, como el ex Presidente de la Nación (Mauricio Macri). Hay que ubicarse y ser responsable cuando se habla. No meter a todos en la misma bolsa porque no lo estamos”.