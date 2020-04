A vos, personal de salud

04/04/2020 - 23:56 Opinión

Este mensaje es para vos que sos personal de salud, médico/a, enfermera/o, que estás en la trinchera, en las guardias, recibiendo pacientes, no es un momento fácil, estás seguramente abrumado por la situación, nadie sabe lo que va a pasar, hay mucha incertidumbre, y eso nos hace sentir frustrados, irritables, nos hace sentir bronca esta situación, y muchas veces a quienes tenemos al lado son nuestros compañeros, y comenzamos a pelearnos con ellos, con nuestros jefes, y en realidad, lo que tenemos es un equipo, nos tenemos unos a otros, y aquí el único enemigo es el virus, y no los compañeros ni los jefes.

Por eso es importante que demos opiniones o información constructiva, pero al final tenemos que escuchar lo que nos dicen los jefes, porque si no nos desorganizamos. Es importante además reconocer al equipo, a todas las personas que están trabajando, que están poniendo su granito de arena, están tratando de hacer lo mejor; es importante estimular al equipo, al compañero.

También es importante cuidarse a uno mismo, porque a veces no dormimos bien, nos alimentamos poco, no priorizamos nuestras necesidades personales básicas, eso nos debilita, y necesitamos estar fuertes. Entonces, dormir bien, alimentarse bien, tomarse el tiempo de descanso, hacer cosas placenteras, hablar con gente de confianza, con los familiares, si no se los puede ver, utilizar los medios tecnológicos para poder acceder a hablar con ellos.

Es muy importante no estar pendiente todo el tiempo del celular, de las noticias, no hacer las cosas más dramáticas de lo que son, y hay que ir paso a paso, tomándose las cosas a medida que van pasando, porque a veces nos preocupamos más por lo que puede pasar, nos adelantamos y en nuestra cabeza tenemos por lo general pensamientos pesimistas, fatalistas, que a veces no se dan.

Vamos tranquilos, serenos, en el día a día, momento a momento, y vamos viendo qué pasa.

Es muy importante también ayudar a los demás, tratar de tranquilizarlos, llevar serenidad. En estos momentos hay que tomar decisiones importantísimas, de las cuales depende la vida de una persona, por eso necesitamos nosotros estar bien: descansados, tranquilos, y tener serenidad a la hora de tomar decisiones.

Si ves que realmente la situación te abruma, que no puedes calmarte, que realmente eso escapa a tu control, te pido que lo hagas saber a otra persona, o que consultes a un profesional de la salud mental, porque nosotros los psiquiatras, los psicólogos estamos preparados para ayudarte en estas situaciones.

Demostrá tus sentimientos porque es una forma sana de enfrentar esta crisis. Juntos podemos salir adelante y salir airosos de esta situación que nos apremia a todos, pero siempre pensando de una manera colectiva, no pensando nunca de una manera individual. Que tengas mucha fuerza y que nos vaya bien a todos con esto.