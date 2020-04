Piden que bajen los combustibles para evitar sobreprecios

06/04/2020 - 00:36 Economía

El Instituto Argentino de Energía se pronunció en contra de la implementación de un barril criollo para la producción local de petróleo por entender que ‘los consumidores pagan un sobreprecio’ que podría transformarse en una masa de recursos de entre US$ 840 millones y US$ 2.500 millones anuales que se liberarían a la economía si bajaran el precio en surtidores.

Así lo planteó el economista Julián Rojo, en un trabajo difundido por el IAE, quien reseñó que en la Argentina se plantea la posibilidad de acordar un precio de US$ 45 por barril para sostener la actividad en los yacimientos, un ‘barril criollo que ya estuvo vigente en el país con resultados poco alentadores, ya que durante su vigencia la producción alcanzó niveles mínimos en 30 años, se redujeron las inversiones y los empleos no aumentaron’.

Pero además, con esta política ‘los consumidores pagan un sobreprecio en la refinación de combustibles que está dado por el diferencial entre el precio internacional y el local’, lo que constituye ‘una transferencia de recursos desde los consumidores hacia la comunidad petrolera del Upstream’.

En cifras, el análisis precisa que en Argentina se producen 510 mil barriles de petróleo al día, o bien 186 millones al año, de los cuales se exportan 45 mil barriles al día o 17 millones de barriles al año de petróleo tipo Escalante, por lo que el sector deja en el mercado local unos 460 mil barriles al día para refinar.

Ante el barril criollo, esa producción recibirían un precio de US$ 45 el barril (aunque las petroleras piden hasta US$ 50 y las provincias US$ 54) en lugar de los U$S 40 que se espera del mercado internacional para los próximos meses tomando un promedio ‘conservador’, es decir un diferencial de US$ 5 por barril.

Pero a la vez los consumidores estarían pagando a US$ 45 lo que el resto del mundo haría a US$ 40 en un panorama optimista o los actuales US$ 30, o menos de acuerdo a la evolución del mercado.

En cambio, si los precios de combustibles bajan por seguir el precio internacional del crudo (de US$/bbl 40 estimado) se liberaría una masa de recursos de al menos US$ 840 millones para consumo de los próximos 12 meses que es creciente ante un mayor diferencial de precios hasta alcanzar los US$ 2.500 millones de sostenerse en los actuales niveles.l