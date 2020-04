Video: el home office y una niña atentan contra una política inglesa

07/04/2020 - 19:48 Mundo Web

La cuarentena por el coronavirus, que afecta a la mayoría de los países del planeta, hizo pasar un gracioso momento a una política inglesa del Partido Laborista y Cooperativo británico, mientras brindaba una entrevista online al programa Sky News.

Anneliese Jane Dodds habla con una periodista sobre económico que podría tener el coronavirus en el país, cuando recibió la visita inesperada. "Tenemos que llegar a la mejor situación posible para hacer frente al virus y luego asegurarnos de que podemos apoyar económicamente a las empresas y los individuos que lo necesitan en este momento", estaba diciendo Dodds cuando la puerta de la habitación se abrió y entró su hija. La niña se acercó a ella, pero la política no dejó de mirar a la cámara y continuó la entrevista.

Sin embargo, la presentadora Kay Burley hizo mención a esta interrupción. "Alguien que quiere venir a saludarte mientras sales en televisión. Ya hemos visto esto antes, ¿no?", comentó, refiriéndose al famoso profesor que vivió un momento similar en la BBC.

"Es bienvenida en cualquier momento del programa", añadió la presentadora, sacándole una sonrisa a Anneliese Dodds. Sin duda, un divertido momento que demuestra lo difícil que es compaginar el teletrabajo con los niños en casa.

Good morning to new shadow chancellor Anneliese Dodds and her child. pic.twitter.com/xvPAofKjnq