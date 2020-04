Advierten que la clave contra el coronavirus es la ampliación del número de testeos

10/04/2020 - 17:20 País

El cardiólogo argentino Oscar Cingolani, director del Centro de Hipertensión Arterial y director asociado de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiovasculares del prestigioso Hospital Universitario Johns Hopkins, en Baltimore, Estados Unidos, Para Cingolani, la clave contra el coronavirus es la ampliación del número de testeos. Testear es la única estrategia de salud pública que permitirá conocer el escenario real que en cada país ocupará la pandemia. Luego, los gobiernos podrán tomar decisiones más precisas.

Cingolani es un puro producto profesional made in Argentina y ahora es una de las key person mundiales en la lucha contra el COVID-19 desde la Universidad Johns Hopkins, considerado un centro científico - médico de referencia internacional. Es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata y fue rector del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” (CEMIC).

El mayor problema de los testeos es saber qué cantidad de pacientes dan positivo y qué cantidad de test se hacen por cada millón de habitantes en cada país. El 80% de quienes se infecten tendrán síntomas leves; entre el 30 y el 50% serán asintomáticos u oligosintomáticos (personas con síntomas muy leves). Si no se testea, no se puede ver a la enfermedad real y solo aumentará la mortalidad. También hay que priorizar los nuevos test aún en elaboración, porque permitirán detectar no sólo a los infectados, sino a quienes tuvieron el virus y desarrollaron inmunidad.

Se pueden realizar los test a las categorías que pueden ser vector de contagio por el trabajo que desarrollan: médicos, enfermeros, personal sanitario, trabajadores de supermercados, agentes de policía, farmacéuticos, etcétera. A estos grupos hay que hacerles test a todos. Los nuevos test en elaboración van a medir anticuerpos y van a determinar quién está recientemente infectado, y quién ya se recuperó y generó anticuerpos. Son estos los que primero van a poder volver a trabajar. Esto hay que planearlo bien. No se puede estar en cuarentena para siempre. Los países tienen que volver a la actividad. Por eso es importante el testeo, y la salida planeada y acorde a cada escenario.