Coronavirus en Santiago: hay nueve casos en investigación

12/04/2020 - 21:19 Santiago

Un total de nueve casos sospechosos se encuentran actualmente en estudios en Santiago del Estero, en torno a los procedimientos que se llevan a cabo ante la propagación del coronavirus en la Argentina.

Así surge del informe brindado, en forma oficial, por el Ministerio de Salud de la Provincia, el cual sostiene lo siguiente:

“No se autorreportaron viajeros a zonas con circulación de COVID-19.

Hasta la fecha se dieron de alta a 403 personas con antecedentes de viaje que se encontraban con aislamiento preventivo domiciliario.

Se encuentran en seguimiento 122 personas sanas que viajaron a zonas con circulación del COVID-19.

En el día de la fecha no se confirmó ningún caso en la provincia, por lo que se mantienen once (11) casos confirmados y un caso confirmado por la provincia de Buenos Aires de un santiagueño con residencia en dicha provincia. De los once (11) casos positivos, dos (2) cados están recuperados con alta definitiva.

Se descartaron un total de sesenta y seis (66) casos a la fecha.

Se está llevando a cabo la investigación epidemiológica de nueve (9) casos sospechosos”.