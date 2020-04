Hoy debía comenzar la acción en Las Termas, pero el futuro del MotoGP sigue siendo incierto

16/04/2020 - 22:46 Deportivo

A fines del año pasado, todo estaba ya planificado. El Mundial de Motociclismo estaba terminando de confeccionar su calendario 2020 y Argentina, que recientemente había confirmado dos años más de grandes premios, organizaría la cuarta cita de la temporada. La fecha elegida era del 17 al 19 de abril, después del paso de la categoría por Qatar, Tailandia y Estados Unidos. Pero la pandemia del coronavirus paró al mundo entero y lo cambió todo.

Hoy, viernes 17 de abril, el autódromo de Las Termas de Río Hondo debería ser una fiesta, pero la realidad indica que gran parte de la humanidad se encuentra de cuarentena, luchando contra un enemigo invisible que llegó a todos los continentes. El Covid-19 apenas le permitió correr en Losail a Moto2 y Moto3, antes del inicio del confinamiento en Europa y en la Argentina, allá por comienzos de marzo.

Apenas 45 días pasaron de aquel fin de semana en el que el Mundial comenzó (a medias) y justo cuando Argentina debería estar disputando su Gran Premio, el futuro del MotoGP sigue teniendo un gran signo de pregunta.

En este mes y medio, se pasó de postergar carreras con un mes de anticipación a no descartar la chance de que sea un año sin competencias. Por estos días, el avance del coronavirus hace que la planificación cambie ya no semana a semana, sino que modifique decisiones y conductas día a día.

Grandes Premios sin público, reducciones en el número de carreras y un posible final de temporada sin Valencia. Estos son algunos de los escenarios que continúan negociándose en las continuas reuniones realizadas por Dorna de cara al Mundial de Motociclismo, paralizado por la crisis del Covid-19.

En las últimas horas, el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, confesó que siente cierta preocupación por la situación económica de los equipos. “Estamos decididos a tener una temporada 2020, si la pandemia lo admite intentaremos hacerlo. Seguimos teniendo reuniones con los constructores que permitan abaratar los costos. Luego iremos moviéndonos a medida que veamos cuándo podamos hacer carreras para ir mirando qué calendario sería posible”, aseguró el directivo español.

En esta dirección, Ezpeleta aseguró que quizás en un mes haya mayores presiones respecto de una posible fecha de vuelta para el Mundial. “Quizás a finales de mayo podremos tener noticias de cómo podrán ser las cosas y a partir de ahí confeccionar un calendario que sea posible sin un máximo estrés”.

El último recurso

Cabe destacar que la semana pasada, el propio Ezpeleta consideró que no se podía descartar la idea de un 2020 sin carreras, pero señaló que éste sería el último recurso de la organización.

“Estamos en guerra y es concebible que no haya una Mundial de motos en 2020. También creo que antes de tener vacunas para detener la propagación del Covid-

19, será muy difícil o imposible organizar un Gran Premio y otros eventos importantes. Incluso si la vida se normalizara un poco más, las prohibiciones de viaje permanecerán vigentes en todos los países. Si no fuera así, estarían locos. Por lo tanto, no será posible que un gran número de personas vea un partido de fútbol en vivo o asista a un evento de MotoGP. No estoy muy seguro de que podamos correr la temporada 2020”, indicó Ezpeleta.

Hoy tendrían que estar corriendo las motos en suelo santiagueño. Pero la pandemia lo frenó todo.