El organizador de eventos acusado de abuso envió audios para defenderse, pero sus colegas toman distancia

El organizador de eventos que el pasado miércoles fue acusado de abuso sexual por una adolescente que además lo escrachó en las redes sociales, envió a través de WhatsApp un audio en el que esgrime una defensa y anticipa que irá a la Justicia para que se descubra que no todo ocurrió cómo se denunció.

"Hola *** ¿Cómo estás? Supongo que ya te encontraste con la publicación donde me acusan de cosas muy feas. Bueno, yo quiero decirte que no es todo así. Hay cosas que son verdad y otras que no. Yo en la Justicia pienso presentar la versión de cómo fueron las cosas", comienza diciendo.

Luego, en un segundo mensaje agrega: "Quiero contarle mi campana a un grupo pequeño de gente. Quiero decir que las cosas no son así. La publicación se viralizó muchísimo, hay gente que ya opinó y me condenó. Lo que voy a hacer con las pruebas que tengo es ir a la Justicia a tratar de pelear ahí para demostrar que las cosas no son como se dicen. Mientras tanto sé que esto me va a costar un montón, porque tener una acusación así es tremendo, te vuelve como un leproso social, y está bien para los casos que son en serio", dijo el hombre de 48 años que ayer fue separado de una importante convención internacional.

REPUDIO EN LAS REDES

Una vez que la noticia trascendió, la víctima publicó en las redes sociales las capturas con los testimonios de otras mujeres que manifestaron también haber sido víctimas del organizador de eventos, con propuestas indecentes.

Sus colegas tomaron distancia inmediata y algunos no dudaron en condenar su accionar, asegurando que las pruebas son sólidas y remarcado que hay más víctimas además de la denunciante.

Como se recordará, la convención internacional Crack Bang Boom aclaró que el acusado no forma parte de la organización y que su participación se suspendió.

Más tarde, el dibujante Quique Alcatena y el periodista Andrés Accorsi, escribieron contundentes mensajes.