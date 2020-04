Salvaje prendió fuego a la casa furioso y amenazó con matar a su pareja

17/04/2020 - 22:00 Policiales

Desaforado porque su concubina no había querido tener sexo la noche anterior, un jornalero de Tapso, Choya, le habría prendido fuego a la casa y advertido: “Te voy a degollar como cabrito”.

Según la investigación que lleva adelante la fiscal Macarena Vildoza, la víctima sería de apellido Díaz y el acusado, Gordillo.

La mujer tiene dos hijos de una relación anterior, deslizaron los voceros en la investigación.

La presentación

De acuerdo con los procedimientos policiales en Tapso, la pareja llevaba conviviendo un año y tres meses.

Una noche, él quiso tener sexo, pero ella le dijo que no.

Al día siguiente, Gordillo inició una discusión en la que abundaron gritos e insultos. Luego, Díaz se retiró a la casa de una amiga y retornó a la siesta.

Después salió de nuevo y recibió un llamado telefónico.

Era Gordillo, pidiéndole buscarlo para hablar urgente, se supo.

Negativa

Como la mujer le dijo que no quería charla con él, el individuo la habría amenazado: “Ya vas a saber quién soy. Si no venís a hablar conmigo te vas a arrepentir. Vos sos la culpable de todo y de que me pelee con mi familia”.

Posteriormente, Díaz se dirigió a la casa de su ex pareja, con quien tiene dos hijos. En esa ocasión se habría cruzado con su cuñado, quien la instó a volver a su casa porque temía que su hermano haya hecho una locura.

En efecto, Díaz corrió hasta su casa y descubrió que alguien le había prendido fuego a parte del antebaño, y también a sus remeras, pantalones, zapatillas y hasta lencería.

Angustiada, la víctima se trasladó al destacamento de Tapso y a la 00:50 recibió un llamado telefónico de Gordillo.

Irascible

Al parecer, la habría amenazado, dejándole en claro: “¿Por qué no me fuiste a ver? Vete a ver lo que le pasó a tu casa”, insinuando ser el autor del incendio. “Andá a la policía a denunciarme y te voy a degollar como un cabrito”, le advirtió.

Las amenazas fueron escuchadas por un agente de policía, quien se encontraba prestando servicios y recibiéndole la denuncia a Díaz.

Distancia de 200 metros

Temerosa de las consecuencias ante la denuncia policial, Díaz requirió ayuda a la fiscal y ésta, a su vez, bregó por medidas cautelares ante la jueza de Control y Garantías de Frías, Roxana Cejas Ramírez.

Después de merituar la investigación, la magistrada resolvió imponer a Gordillo las siguientes medidas restrictivas: “Prohibición de acercamiento a la denunciante, a su lugar de trabajo y/o de habitual concurrencia y en un radio de 200 metros”.

También prohibió “todo tipo de contacto con la denunciante por cualquier medio, personal, telefónico, redes sociales, etc., por un plazo de tres meses”.

La Etav

Ahondó la “obligación de mantener contacto con el grupo de reeducación del agresor del Etav (Equipo Técnico de Asistencia al Victimario)”. La magistrada incluyó la “obligación de concurrir a la Etav y presentar certificado cada 15 días ante Omas, una vez que finalice el aislamiento social, obligatorio impuesto por Decreto Presidencial 297/2020”.

En cuarto orden, Gordillo tiene la “obligación de fijar un domicilio real para posteriores notificaciones que se le formulen desde el Ministerio Público Fiscal”.

Si Gordillo incumple las medidas, en forma automática se despediría de su libertad.