La salud mental también entrará en emergencia: miedo, tristeza, frustración

18/04/2020 - 22:58 Santiago

El sufrimiento no es nuevo para nosotros, pero en esta ocasión ha llegado de otro modo y nos ha agarrado de improviso. Cada persona lo está viviendo de un modo particular. Hay quien se siente más afortunado al tener cerca a su familia con buena salud y gozando además de una óptima estabilidad laboral. Otros en cambio transitan por ese escenario más adverso en el que están presentes las pérdidas y el abismo de las incertezas hacia el futuro. Seamos de donde seamos y sea cual sea nuestra situación, todos experimentamos miedo, inquietud y el sabor de la tristeza en más de un momento. El Covid-19 está dejando vacíos de dolor tan profundo que no vemos hasta dónde alcanzaremos el estado de alivio y es imposible mantenerse ajeno a esa realidad.

El miedo

Mantente en guardia ante la puerta de tus miedos, asume que es normal tenerlos, que es permisible sentir temor ante lo que ocurre, lo que vemos, lo que nos rodea, pero eso sí, no hagas esa puerta más grande de lo que es para dar entrada a pensamientos irracionales que alimentan el pánico, no des paso a lo que no ha pasado aún. En psicología hay un mecanismo llamado sesgo de disposición que es interesante tener en cuenta, a menudo, cuando las personas vivimos situaciones llenas de incertidumbre y temor, damos veracidad y poder a aquello que tenemos más cerca; a esa noticia falsa que hemos leído, a ese mensaje desafortunado que nos han enviado, a ese pensamiento que acabamos de tener y que es completamente infundado, recuerda que tu cerebro cuando experimenta miedo deja de razonar de manera lógica y equilibrada. Está impregnado por la emoción más peligrosa, el miedo. Hay que tomar el control rápidamente.

La tristeza

La tristeza actúa como una ventanita de luz mental a la que es conveniente subir de vez en cuando. Esta emoción está llena de significados, es algo muy grande que hay que abrir para descubrir qué quiere decirnos. En estas circunstancias por las que estamos pasando es normal y recomendable pasar un rato con ella. Sentimos el dolor de quienes se han ido. Sufrimos por los demás. Nos llena de pesadumbre pensar qué puede pasar mañana.

Nos inquietan los nuestros, que nuestros padres enfermen, nos entristece que los días que están pasando nuestros niños, asumir todas estas realidades internas es algo necesario. No nos obsesionemos con la idea de «estar siempre al 100 %» porque es completamente imposible. Permitámonos estos instantes.

La frustración

Es perfectamente normal sentirnos frustrados durante estos días, nuestro estilo de vida ha cambiado, la incertidumbre personal, laboral y económica nos carcome, hay muchas cosas que nos preocupan y otras que nos enfadan, pero cuidado, porque la frustración es también un detonante de la ira, es ella la que nos traerá el mal humor en algunos momentos del día y también ella, quien nos llenará de insatisfacción y nerviosismo, para hacer un buen uso de estas hay que entender un detalle, tanto la ira como la frustración son emociones que invitan a la acción (todo lo contrario de la tristeza, mucho más introspectiva), la clave está en servirnos de ellas para canalizarlas adecuadamente, la frustración te pide cambios, te exige ingenio y creatividad para dar respuesta a aquello que te preocupa, usa tu imaginación, si te angustia el futuro laboral, idea un plan, piensa opciones sin caer en el fatalismo, haz de tu mente un escenario de ideas donde fluyan un pensamiento abierto, flexible y positivo, solo así canalizarás el miedo, tristeza y la frustración. Ponte en marcha, aprende a ser un buen gestor de tus emociones y no olvides cuidarte, y tomar también, la temperatura de tu salud emocional.

El Covid-19 podría traer otra epidemia ¿cómo podemos evitar la aparición de las depresiones?

El Covid-19 podría traer otra epidemia y esta es como ya sabemos, la psicológica y neuropsicológica, con la aparición de un mayor número de depresiones. Ante este riesgo es conveniente tomar medidas preventivas y de afrontamiento. Así, algo que cabe aclarar es que cada persona muestra un cuadro clínico singular y único. Ninguna depresión es igual a otra. Cada uno vivirá la actual situación de un modo, sin embargo, sabemos que en un escenario de pandemia, el principal detonante de la depresión suele ser el estrés ambiental, por lo tanto, debemos atender las siguientes dimensiones:

La cuarentena va a ser un activador de la depresión, en especial si lo hemos pasado en soledad o si existen problemas en casa. En estas situaciones, es esencial que solicitemos ayuda de neuropsicólogos especializados. Importante que sean siempre profesionales cualificados.

Hay que aprender a gestionar el estrés cotidiano y atender cada emoción sentida. Lo que descuidamos hoy, mañana puede dar paso a un estado de gran indefensión. Facilitemos por tanto el autocuidado emocional, preocupándonos por cómo nos sentimos aquí y ahora.

Es vital que cada ciudad ofrezca servicios y apoyo neuropsicológico a toda persona que sufra una pérdida a causa del coronavirus.

Las dificultades financieras van a ser otro desencadenante de los problemas de salud mental. Es otro factor decisivo en tener en cuenta.

Por último y no menos importante, hay que crear redes de asistencia. Bien entre amigos y familiares y bien entre profesionales para estar cerca de quien lo necesite hoy y mañana. Ese refuerzo directo en el día a día puede atenuar el dolor emocional. Sentir que no estamos solos y que todos, en cierto modo, pasamos por lo mismo, reconforta.

Para concluir, puesto que el Covid-19 podría traer otra epidemia y no es otra que la referente a la salud mental, estemos por tanto preparados ante esta emergencia y actuemos.