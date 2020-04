Jujuy habilita desde mañana la actividad física al aire libre

21/04/2020 - 08:26 País

A partir de mañana, Jujuy será la primera provincia en permitir las caminatas y actividades físicas, en pleno período de cuarentena.

La medida, que fue autorizada por el gobernador Gerardo Morales, se decidió luego de que la provincia norteña atraviese un período de 18 días sin registrar nuevos casos.

Sin embargo, la autorización para realizar estas actividades no será libre: estarán autorizados por terminación de DNI, en el horario de 8 a 20, en lugares abiertos y ventilados, en grupos de no más de dos personas y que guarden una distancia no menor de 1,5 metros. Por supuesto, deben llevar colocado el barbijo.

Te recomendamos: Enfático pedido de Morales a los jujeños para que paguen los impuestos

En ese sentido, Morales pidió a los jujeños que no estén interesados en realizar actividades físicas, que respeten el tiempo que queda de la cuarentena, ya que esto permitirá reactivar la actividad productivo cuanto antes.