Mañana será un día clave para Central Córdoba y para el fútbol argentino

26/04/2020 - 22:19 Deportivo

Una enorme expectativa se generó en el seno de Central Córdoba con respecto a las decisiones que se puedan tomar mañana, cuando se realice la reunión virtual de los dirigentes del fútbol argentino en cuanto al futuro de la temporada.

Como trascendió la semana pasada, lo más probable es que se dé por concluida la temporada 2019/20, por lo que quedaría sin efecto la Copa de la Superliga, competencia de la cual apenas se había disputado la primera fecha.

Al no poder completarse el calendario (faltaban diez fechas), los dirigentes entienden que sería injusto que haya descensos, por lo que quedarían anulados. Esta es la primera noticia importante en el mundo ferroviario, ya que su equipo se garantizaría la permanencia en la máxima división.

Y no solamente Central Córdoba tendría asegurada su participación el año que viene en la Primera División, si no también en el 2022, ya que la versión más fuerte que circula es que la suspensión de los descensos serían por los próximos dos años. De todas maneras, habrá que estar atentos a esta situación, ya que algunos dirigentes no están a favor de esta medida, por lo que no se descarta que la suspensión de descensos sea solamente por este año.

Otro tema a resolver es la de la continuidad o no de los promedios para determinar los descensos (ya sea en 2021 o 2022). La eliminación o no de los promedios también influirá en las decisiones y planificaciones de Central Córdoba.

Los contratos

Otro punto a resolver, y que tendrá gran relevancia en Central Córdoba, es el tema de los contratos de los futbolistas.

Al haber ascendido esta temporada, el Ferro tuvo que armar un plantel casi completo. Por eso no se pudo invertir en comprar fichas de jugadores (también se debió invertir en infraestructura, tanto en el estadio como en el predio de El Iosep) y todos los que llegaron lo hicieron a préstamo por un año. Es decir que, salvo los jugadores que pertenecían al club, el resto caduca su vínculo con la institución el próximo 30 de junio.

Cristian Vega y Hugo Vera Oviedo (del club), más Pablo Argañaraz, Mateo Montenegro y Emanuel Cuevas (los dos primeros ya debutaron en Primera, pero mayormente jugaron en reserva) son los únicos que tienen vínculo hasta el 30 de junio del 2022.

Con el resto habrá que ver qué decide AFA. Las opciones son dos: prórroga automática o no. Para optar por la primera, dependerá de lo que opine Agremiados y de cómo mejoren los ingresos en materia de televisión y sponsors.

En el caso de que se decida respetar los contratos sin dar una prórroga automática, Central Córdoba se verá en una situación similar a la del año pasado: armar un plantel prácticamente nuevo.

También será clave para definir el entrenador

La decisión que se tome mañana en AFA también influirá directamente en la definición del nuevo entrenador de Central Córdoba.

Tal como se lo dijo el presidente del Ferro, José Alfano, a EL LIBERAL la semana pasada, la única opción es Omar De Felippe. Y esta semana se retomarán las negociaciones. “Hay buena predisposición para llegar a un acuerdo”, le había dicho a EL LIBERAL, también la semana pasada, Sergio Grecco, representante de De Felippe, que volverá a conversar con la dirigencia ferroviaria seguramente mañana o el miércoles, una vez que en AFA se pronuncien sobre el futuro de la temporada del fútbol argentino.

Si mañana se confirma que no habrá descensos y el fútbol vuelve recién en septiembre, antes del fin de semana se oficializará la contratación de De Felippe, que desde julio realizaría la pretemporada con el plantel. Pero antes, tendrá la complicada tarea de rearmarlo o armarlo de cero, dependiendo de lo que se resuelva en cuanto al tema contractual de los futbolistas.