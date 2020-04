Peligra el pago de los sueldos de abril en el sector privado

28/04/2020 - 06:03 Economía

Mientras se acerca el final de mes y el pago de sueldos de abril, entre las empresas que buscaron acceder al Salario Complementario, el auxilio del Estado nacional para cumplir con esa obligación, la mayoría aún no sabe si fueron aceptadas por la Afip para recibir el beneficio, a la par que persisten una infinidad de dudas sobre la fecha en la que se pagará y la forma de liquidar los salarios.

Según la ley de contrato de trabajo, los salarios deben pagarse hasta el cuarto día hábil de cada mes, pero en este contexto de crisis sanitaria y confinamiento aún no se definió cuándo llegará la ayuda a las empresas para pagar salarios.

Desde la Federacion de Consejos de Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce) su presidente Silvio Rizza, indicó a EL LIBERAL que “no se sabe todavía” el cronograma de pagos que implementará el Gobierno, ni tampoco cómo harán las empresas para integrar la parte que les corresponde abonar, además de la ayuda oficial, llamada Salario Complementario. Indicó que “supuestamente la Afip va a informar a cada empresa el monto transferido en cada caso. Tampoco está aclarado en ninguna de las normas”.

Agregó que ante la inminencia de la llegada de la fecha del cobro de sueldos, “habrá que esperar esta semana si hay novedades -oficiales- sobre fechas de pago del salario complementario para los que tienen el beneficio”.

En tanto la presidenta del Consejo de Ciencias Económicas de Santiago del Estero (CPCESE), CPN Luisa Argañarás, destacó las rigideces normativas exigidas a las empresas para tramitar la ayuda, en un contexto de emergencia.

“Están mirando que las empresas hayan completado los datos requeridos por ellos. Por ejemplo pedían que se declaren las ventas del período que va desde el 12 de marzo al 12 de abril de 2019 y el mismo período de 2020 para constatar si hubo caída en las ventas”, indicó. Agregó que “si no hubo caída, no otorgan el beneficio”.

A su vez, señaló que “también piden declarar no sólo el monto de las ventas sino también el comprobante utilizado. En este punto, hay algunas empresas que ese dato no lo tienen porque son exentas de facturar y no lo cargaron, entonces, tampoco le dieron el beneficio”.

Puntualizó que “cuándo y cómo se pagará, no se sabe. En teoría sería aplicable para la primera quincena de mayo y se pagaría exclusivamente a través de la Clave Bancaria Unica (CBU) titular del empleado, pero no se estableció nada respecto de los que no tienen CBU”.

Por su parte, desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclise) local, señalaron que “recién la semana pasada se habilitaron los aplicativos de la Afip para acceder a esta ayuda y con múltiples requisitos”.

De acuerdo con lo relevado con los administradores y contadores de los sanatorios, “son muy pocos los que llegaron a presentar y ahora la Afip les debe confirmar el trámite”, apuntaron.

Destacaron además que “estamos en consulta con Confeclisa (Buenos Aires) para tener más precisiones sobre el tema. Pero lo que dicen es que la Afip no contesta los requerimientos planteados”.

Por su parte, en una entrevista realizada en la víspera al economista Gabriel Rubinstein, el analista indicó que esta ayuda del Salario Complementario, a través del programa ATP llegará “a muchas menos empresas de lo que se necesita”.

Ganancias, otra situación que agrava el escenario actual

Además de la urgencia salarial, las empresas enfrentan un grave problema impositivo que agrava la situación de quebranto por el aislamiento total decretado por el gobierno nacional y provincial que les impide ejercer su actividad y generar los recursos necesarios para el pago de salarios e impuestos. La situación se torna desesperante debido, además, a la inminencia del vencimiento del pago de Ganancias, cuando muchos aún no han podido afrontar los adelantos que ya vencieron. Más se complica por el silencio de la Afip ante el reclamo de los profesionales de Cs. Económicas, que no saben qué aconsejar a sus clientes.

Señalan que falta información oficial

La Afip es la que, según la normativa, debe preliquidar el beneficio del Salario Complementario para cada trabajador y comunicarlo a la Anses con fines de control. Pero ninguno de los dos organismos está brindando esa información a las empresas para que puedan liquidar sueldos.

Gabriela Russo, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño (Cpcecaba), comentó que hay 4 situaciones respecto de la ayuda a las empresas para el pago de sueldos: 1) Muchos recibieron una notificación de la Afip informando que se les otorgó el beneficio. Pero, no se indican montos ni cómo liquidar los sueldos de abril.

2) Hay empresas esperando ser notificadas. Por ejemplo, en el sector construcción. Pero hay actividades que están entre las beneficiarias que aún no tuvieron ningún aviso. 3) A otros no les va a llegar nunca: se inscribieron porque la Afip dijo que lo hicieran todos los empleadores, aunque no fueran de las actividades beneficiadas o no les hubiera disminuido la facturación. Russo comentó que hay empresas que están en este segmento a raíz de la inflación. 4) Otro sector es el de los que fueron notificados el día 27, el último en el que era posible inscribirse que tenían que rectificar la facturación porque la informada no coincidía con los registros de la AFIP. Russo indicó que en muchos casos no se hizo a tiempo a rectificar y existe la preocupación de que hay empresas que se quedan fuera.