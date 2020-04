Aceband entregará viandas a sus beneficiarios y dará curso online

29/04/2020 - 23:12 La Banda

Aceband (Asociación Celíaca Bandeña), se apresta a celebrar el Día Internacional de la Celiaquía desde este sábado 2 de mayo, jornada en la que, en el horario de 9 a 13, se procederá a la entrega de viandas a sus afiliados.

Sus autoridades informaron luego que el martes 5 de mayo, día central de los festejos, además de recordarse los 23 años de la institución “vamos a hacer a partir de las 9 de la mañana la entrega a nuestros afiliados de una chocolatada. Van a tener que venir con sus recipientes a buscar y les vamos a dar torta. Prepizzas también vamos a distribuir, con su correspondiente porción de queso, para que las hagan en sus casas. Ya que no se pueden hacer reuniones, pero igual no queremos dejar pasar la fecha sin hacer nada, les damos para que hagan el festejo en sus hogares. Cabe remarcar que solo vendrán a retirar las cosas, no podrán entrar en la institución”, debido a las restricciones sanitarias vigentes.

Además, destacaron que estas acciones se realizarán “como siempre venimos haciendo respetando el protocolo de salubridad, usando todos el barbijo, mantener los dos metros de distancia”.

Clase virtual

Como sucede cada año, en esta ocasión también brindarán capacitación a quienes la necesiten, para ello prepararon “una clase de cocina, por vía Facebook en vivo, el martes 5 desde las nueve de la mañana, para que puedan seguirla por esta red social. Tenemos muchos afiliados que ya están anotados”, de manera de brindar los servicios que ya son tradicionales, pero respetando las restricciones para atenuar los efectos de la pandemia de Coronavirus.l