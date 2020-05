La Afip demora autorizaciones a empresas para el pago de sueldos

02/05/2020 - 01:22 Economía

El auxilio del Estado nacional para que las empresas puedan pagar los sueldos del mes de abril sigue demorado y la mayoría de las empresas aún no sabe si fueron aceptadas por la Afip para recibir el beneficio.

Asimsimo persisten las dudas sobre la fecha en la que se pagará y la forma de liquidar los salarios.

Los salarios deben pagarse hasta el cuarto día hábil de cada mes, pero aún no se definió cuándo llegará la ayuda a las empresas para pagar salarios.

Así, millones de trabajadores del sector privado de todo el país, no tienen certeza de si cobrarán o no sus haberes como habitualmente lo hacían.

El presidente de la Federación de Consejos de Profesionales en Ciencias Económicas, Silvio Rizza, indicó que “no se sabe” el cronograma de pagos que implementará el Gobierno, ni tampoco cómo harán las empresas para integrar la parte que les corresponde abonar, además de la ayuda oficial, llamada Salario Complementario. Indicó que “la Afip va a informar a cada empresa el monto transferido en cada caso. Tampoco está aclarado en ninguna de las normas”.

En tanto la presidenta del Consejo de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, CPN Luisa Argañarás, destacó las rigideces normativas exigidas a las empresas para tramitar la ayuda, en un contexto de emergencia.

“Están mirando que las empresas hayan completado los datos requeridos por ellos. Por ejemplo pedían que se declaren las ventas del período que va desde el 12 de marzo al 12 de abril de 2019 y el mismo período de 2020 para constatar si hubo caída en las ventas, si no hubo caída, no otorgan el beneficio”.

A su vez, señaló que “también piden declarar no sólo el monto de las ventas sino el comprobante utilizado. Hay algunas empresas que ese dato no lo tienen porque son exentas de facturar y no lo cargaron, entonces, tampoco le dieron el beneficio”. Señaló que “cuándo y cómo se pagará, no se sabe”.

El Foro de Convergencia Empresarial, que agrupa a las principales cámaras empresariales del país, advirtió que “es fundamental seguir tomando las medidas económicas, financieras, crediticias e impositivas que aseguren el pago de los salarios en todas las unidades productivas y de servicios del sector privado y preserven la continuidad de las empresas, que serán los elementos fundamentales de la reactivación de la economía una vez que esto haya terminado”.