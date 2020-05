Nueve jóvenes santiagueños entre ellos un loretano en camino a ordenarse sacerdotes

03/05/2020 - 11:23 Interior

Nueve jóvenes de nuestra provincia se encuentran cerca de convertirse en sacerdotes, entre ellos, Gustavo Jaime (27) es un joven loretano como muchos que desarrollaron su vida en los barrios de esta ciudad, jugo al futbol, hizo travesuras fuel colegio como cualquier niño, después ya joven se puso de novio, pero un día sintió un fuerte llamado a servir y, dejó todo atrás y comenzó un largo camino de formación y discernimiento.

Gustavo es el cuarto hijo del matrimonio formado por Daniel Gustavo Jaime y Gladis Angélica Tolosa; sus hermanos son Carolina que es docente, Daniel y Sebastián que son policías, nació en el barrio Alberdi cuyas calles transito toda su vida: “El sacerdocio para mí es un camino de servicio de cercanía especialmente a los hermanos que sufren, es un camino que nunca se deja de recorrer en la búsqueda de lo que uno quiere, en definitiva, ser quien anuncie su mensaje, quien se trasforma en cristo para servir a sus hermanos”.

En el seminario San José de Tucumán se encuentran nueve jóvenes santiagueños formándose para ordenarse sacerdotes, ellos son Luis Escañuelas, Alejandro García, Ezequiel Suarez, Federico Poldi, Ramón Silva, Facundo Gallego, Franco Gómez, Sebastián Arce, todos son de capital y banda mientras que el loretano es el único del interior.

“El llamado a servir no es algo mágico, se presenta como un proceso de discernimiento que lleva su tiempo, puede durar algunos meses o quizás 10 años por decirle alguna manera, yo sentía algunas inquietudes me sentí atraído por la vida de los sacerdotes, comprometidos con sus comunidades el afecto que daban y reciben y, este periodo de descernimiento mío comenzó en 2011 y termino con mi ingreso en el seminario”.

“Cinco días antes de entrar al seminario hable con mi mamá, ella lo entendió rápido, pero me dijo a tu papá se lo dices vos, lleve una tarjetita que me dio el Padre Cuevas para invitar a los familiares al acto de ingreso y, se la di a mi papa, el me miro y dijo estás seguro, es la vida que yo elegí, le llevo un tiempo pero me entendió y me apoya en esta decisión. En mi casa había como un estereotipo de familia, mi hijo tendrá hijos y, yo seré abuelo, pero bueno seguro que lo primero que causé fue sorpresa, porque justamente yo no era el que más apegado a las cuestiones de la iglesia”.

Estuve de novio muchos años con una compañera de estudios en el profesorado de historia, pero cuando comencé a sentir este llamado tuve que una decisión, quizás le costó mucho entender que los proyectos que habíamos trazados no se realizarían, esto fue muy doloroso para mí porque tuve que dejar alguien que me importaba mucho y, hasta parece algo loco, pero así son los ideales, para seguirlos debes sacrificar muchas cosas”.

Gustavo lleva ya seis años en el seminario tucumano y comienza la etapa final de su formación que se desarrollara en los próximos dos años “El llamado vocacional siempre implica dejar algo, no importa si la vocación es de ser cura, esposo, médico o maestro, cuando Jesús te llama dejas todo y los sigues”.

Sacerdotes de origen loretano

Fray Miguel de Jesús López 1816 – 1901

Presbítero Julio Cesar Suarez 1906 – sin datos

Vicente Avellaneda. Actual Párroco de la Ciudad de Fernández.