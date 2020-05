Coronavirus: cómo impacta sobre el desarrollo del ecosistema emprendedor

08/05/2020 - 10:45 El Cronista

A fin de abril, por Zoom, representantes del ecosistema emprendedor latinoamericano, convocados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Prodem, dialogaron acerca de las problemáticas, desafíos y oportunidades que enfrentan desde la llegada del covid-19 a la región. El objetivo del encuentro fue intercambiar puntos de vista y experiencias que motiven soluciones urgentes ya que, para Hugo Kantis, director de Prodem, lo que está en juego es la supervivencia de una generación de emprendedores.

En representación de los emprendedores argentinos participaron de la charla Marcos Radrizzani Halliburton, supervisor de Desarrollo de Negocios en MercadoLibre Fund (el fondo de Inversión de MercadoLibre), y Micaela Bacher, directora de Selección y Potenciamiento a emprendedores en Endeavor Argentina. Ambos coincidieron en que éste es un tiempo que las empresas tienen que aprovechar para reinventarse. La idea, remarcan, es llegar al día después de la pandemia siendo más fuertes y con más valor.

El encuentro arrancó con la exposición de los resultados de una encuesta que Prodem y el BID realizaron para conocer el impacto de la pandemia entre los emprendedores, las empresas jóvenes y las organizaciones que trabajan en el desarrollo de ecosistema. Se entrevistaron 2232 casos de 19 países de Latinoamérica y el Caribe y a 429 instituciones entre incubadoras, aceladoras y universidades de 18 países. Kantis fue el encargado de mostrar los números:

Para el 83% de los emprendedores y empresarios de la región el impacto mayor es sobre sus ventas, el 53% manifestó que las tienen frenadas . En la Argentina, 59% dijo que no está pudiendo comercializar sus productos.

. En la Argentina, 59% dijo que no está pudiendo comercializar sus productos. Para el 84% el gran impacto está en su flujo de fondos .

. El 75% sufre el impacto en la producción; el 44 % la tiene totalmente frenada .

. El 50% de los que emprendedores de la región que estaban dando sus primeros pasos debieron detener sus proyectos.

"Este contexto cae como un balde de agua fría para todos, aun cuando, naturalmente, hay situaciones distintas, dependiendo de qué tanto estén comprometidos en términos financieros", lamenta Kantis.

A pesar de la tolerancia al fracaso y la capacidad de resiliencia que caracterizan a los emprendedores argentinos, esta crisis los está afectando, también, anímicamente. Según la encuesta el 71% de los emprendedores dijo que estar muy desanimado y pesimista. "En este sentido es que digo que está en riesgo la supervivencia de una generación de emprendedores. El 59% no aguanta más de dos meses sin una solución definitiva", destacó Kantis.

La mayoría de las medidas de supervivencia que los emprendedores argentinos están tomando son las que tienen que ver con equilibrar el flujo de sus cajas postergando los pagos de impuestos o servicios (42%); retasando los pagos a proveedores (37%), con ahorros propios (35%), con créditos bancarios (26%) o resignando los sueldos de los socios (22%). Según remarcó Kantis en el encuentro virtual, un 23% de los encuestados en la región optó por suspender empleados y solo un 8% despidió o no renovó contratos.

"Más importante que el crecimiento en las ventas es tener caja para poder financiar la operación", explicó Juana Ramírez, CEO de Sohin, emprendimiento mexicano especializado en la atención de pacientes con enfermedades crónicas. En consecuencia, agregó: "Necesitamos que se establezca un pago máximo a 30 días a los emprendedores por parte de las grandes empresas o del Estados por los servicios prestados. Y pedimos mayores plazos para el pago de impuestos y créditos con condiciones específicas para los emprendedores. En México, el gobierno no nos ha escuchado mucho y pone en una misma bolsa a los empresarios y a los emprendedores, a pesar de que los emprendedores generamos el 73% de los empleos del país".

La encuesta de Prodem certifica lo que Ramírez contó en relación al estado mexicano. Según Kantis, ninguna organización latinoamericana (ni estatal ni privada) está tomando un rol protagónico en el salvataje de emprendedores.

En la Argentina, el 45% de los emprendedores encuestados opinó que la respuesta de las organizaciones del ecosistema es lenta e insuficiente y el 37% dijo que ese apoyo es inexistente. En consonancia, al ver los números, se nota que las redes de apoyo de los emprendedores argentinos son los lazos más cercanos: 85% se apoya en sus equipos internos y su círculo de familiares o amigos. Un 27%, en sus colegas y empresarios. Aunque muy atrás, aparecen también mencionadas las organizaciones del ecosistema: consultores y mentores (20%), gobiernos (14%) y luego las asociaciones empresarias, las incubadoras o aceleradoras (7%) y los inversores con apenas el 6%.

"Hay que actuar rápidamente para que el ecosistema emprendedor pueda ser parte de la solución global porque, como muchas veces ha pasado, los emprendedores terminan siendo parte de la solución. Por eso necesitamos que puedan cruzar este charco de la supervivencia", concluyó el director de Prodem.

Entre las principales demandas, los emprendedores argentinos reclaman políticas públicas que contemplen la caída de sus ingresos ya sea con inyecciones de capital o aliviando las obligaciones mensuales: capital semilla (80%), postergación del pago de los impuestos (79%), refuerzos de Capital Semilla ya otorgados (72%), créditos para capital de trabajo (71%), cofinanciación de los salarios (70%), un programa de compras por parte del Estado que colabore a sostener su actividad (63%), reducciones de tarifas de servicios (62%).

Aunque los datos detallados corresponden a la Argentina, con diferencias mínimas en los porcentajes, las demandas son similares en toda la región.

Desde Perú, Rodrigo Coquis, fundador y CEO de Greentech Innovation, contó que como muchos colegas, él no está pudiendo vender sus productos, pero que da pelea para no desaparecer. Sin embargo, reconoció que el gobierno peruano está actuando "bastante bien" y enumeró algunas medidas implementadas: préstamos con tasas bajas, postergaciones totales de los pagos de impuestos y flexibilidades laborales. "Como no estamos pudiendo vender, aprovechamos el tiempo para pensar nuevas propuestas de modo que, cuando todo esto pase, podamos alcanzar más eficiencia. Todo esto finalmente va a generar una oportunidad de cara a la innovación tanto en procesos como en productos", aseguró.

Los que los apoyan

El problema es que incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión, centros de emprendedores y escuelas de negocios; todos en alguna medida están también afectados por las consecuencias de la Pandemia y también se están reinventando para sobrevivir. De hecho, divulgó Kantis, dos de cada tres organizaciones detuvieron o redujeron significativamente su trabajo con los emprendedores.

La mayoría de las organizaciones de apoyo de los ecosistemas del ALC (América latina y el Caribe) implementaron alguna actividad online con los emprendedores (66%), destacándose Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, México y Uruguay, todos por encima del 70%.

Entre las actividades más habituales se destacan los cursos o asistencias online (36%) y los webinars o charlas (23%). Aunque Kantis reconoce la cooperación de las organizaciones también cree que no es suficiente: "Si bien muchas organizaciones normalmente trabajan intermediando para que los emprendedores puedan acceder a capital semilla, hoy no lo están haciendo. Creo que no están pudiendo sintonizar esa melodía a pesar de los alivios públicos que bien o mal los distintos gobiernos están lanzando para pymes y empresas jóvenes.", opinó Kantis.

Si bien, tanto Endeavor como MercadoLibre están ofreciendo mentorías y capacitaciones online, fundamentalmente ellos ofician de mediadores para contactar emprendedores entre sí; emprendedores que muchas veces cumplen tareas vinculadas y que quizá uno podría ser parte de la solución del otro y viceversa.

"Además ya matcheamos a quince de las empresas que estaban en situación más crítica con 30 mentores de nuestra red para ayudarlos a pensar fuera de la caja. De allí también surgieron ideas para hacer webinars y distintas iniciativas para hacer frente a los efectos de la pandemia. El objetivo es acercar valor y conocimiento a los emprendedores para que puedan potenciarse", relató Bacher de Endeavor.

Puertas adentro de la organización, Bacher contó, coincidiendo con la encuesta de Prodem, que también se están reinventando en lo que tiene que ver con el foco de sus acciones. Tradicionalmente Endeavor se orienta a emprendedores de alto impacto, pero hoy, frente al contexto de crisis sanitaria y económica global, deben repensar los contenidos de sus programas incluyendo tópicos que ayuden a los emprendedores ya no a dar el gran salto, sino que a sobrevivir.

Por su parte, MercadoLibre, agregó Radrizzani Halliburton, organizó un webinar entre todos los emprendedores para que se conozcan entre sí y compartan experiencias. De ese encuentro, participó también Pedro Arnt, el CFO de la plataforma y contó cuál es la estrategia anticrisis de la compañía; fundamentalmente explicó cómo se pensó y qué aspectos se tuvieron en cuenta para diseñarla para que los emprendedores pudieran, si lo deseaban, adecuarla a la escala de su empresa o emprendimiento. Además, pusieron a disposición de cada emprendedor de la plataforma a sus asesores para que los ayude en la gestión de los créditos y beneficios que está otorgando el gobierno.

Por otro lado, para aliviar la carga de los emprendedores y de los consumidores, el marketplace de Marcos Galperin sacó las comisiones de quienes venden productos de primera necesidad. También desde MercadoPago se activaron una serie de campañas para donaciones a la Cruz Roja y a la Red de Bancos de Alimentos. "En Meli Fund nos concentramos en entender bien en qué situación se encontraba cada compañía y analizar sus iniciativas. Con todo lo que buscamos es darle un poco de alivio y mayor proyección los flujos de cajas de los emprendedores", especificó Radrizzani Halliburton.









Desde Uruguay, Sergio Delgado, de la Red #incubadorasLat, destacó la necesidad trabajar, en este momento particular, desde un costado más psi. "Los emprendedores necesitan un espacio para hablar de sus negocios y de lo personal. Los emprendedores, en especial los que están en sus etapas tempranas, necesitan ver luces al final de túnel porque en modo sobrevivencia podemos estar muchos durante poco tiempo, pero lo que nos aplasta el ánimo es no ver una salida", advirtió.

Por su parte, Sara Goldberg, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANNI), también de Uruguay, enumeró algunas de las medidas que desde la organización están tomando de cara al covid-19: "Estamos considerando nuevos plazos para los proyectos, hemos aplazado los vencimientos de los créditos de los proyectos de aceleración o internacionalización, dejamos en suspenso algunos otros, pero sin cortarles financiamiento. Es decir, estamos intentando ser lo más flexibles posible poniéndonos en la piel del emprendedor". Según los resultados de la encuesta, Uruguay es el ecosistema al que más emprendedores le reconocen estar respondiendo de manera apropiada (39%), seguido de Costa Rica (29%).

Susana García Robles, de Capria Ventures y Lavca, y Gonzalo Rivas, del BID, definieron la crisis sanitaria actual como inédita, pero donde también hay oportunidades. "Hay una canción de la película infantil Chitty Chitty Bang Bang que dice que de las cenizas de un desastre crecen las rosas de los éxitos. Esa es la mentalidad que tenemos que tener. He escuchado mucho cómo la gente va perdiendo el optimismo, pero planeemos nuestro día a lo mejor las horas se alargan de una manera diferente; hay que saber adaptarse, los grandes ganadores de esta crisis van a ser todos aquellos que se puedan adaptar", arengó García Robles.