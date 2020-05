Infectólogo cuestionó a los que están en contra del aislamiento preventivo

10/05/2020 - 23:45 Santiago

El infectólogo Pedro Cahn aseguró que “nadie es procuarentena”, pero sí “somos antimuerte y antidesastre humanitario” y cuestionó a los que están en contra del aislamiento obligatorio al decir que allí donde no se pudo cumplir con el distanciamiento social, como en los barrios populares, el crecimiento de casos de coronavirus “es mucho mayor”.

“La Argentina no inventó nada, no es una isla en el mundo donde la cuarentena no existe, sino que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud”, dijo Cahn.

El infectólogo que integra el comité asesor del Gobierno nacional afirmó: “No soy fanático de la cuarentena, a todos nos complicó la vida, nadie es procuarentena, somos antimuerte y antidesastre humanitario ante una enfermedad de rápida transmisibilidad”.

“Para los que dicen si la cuarentena sirve o no, hay que decir que en los lugares donde se pudo hacer el distanciamiento social el crecimiento es muy lento y en los que no se pudo realizar es mucho mayor”, sentenció y puso como ejemplo lo que está ocurriendo en el barrio Padre Mujica de Retiro, en la villa 1- 11-14 del barrio porteño de Flores o los geriátricos.l