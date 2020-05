"No es ninguna locura" la idea de mudar el fútbol al norte, aseguró Lammens

17/05/2020 - 12:43 Deportivo

Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte de la Argentina, opinó sobre la propuesta para que el fútbol se reinicie en el norte del país ante la baja circulación del coronavirus y no lo descartó, pero fue cauteloso.

"Es una decisión que no depende de nosotros. En ese caso habría que testear a todos los que van y que estén en hoteles, encerrados. Pero no es ninguna locura, España lo hizo con el básquet", explicó el funcionario y ex presidente de San Lorenzo.

Al mismo tiempo, amplió: "En algunas ciudades y provincias donde no hay circulación, ni viajes, ni llegan nuevos visitantes, se empieza a plantear la posibilidad de que vuelvan las actividades bajo protocolos".

A su vez, Lammens apuntó que el parate tiene "a más de 100 mil trabajadores afectados solamente en el fútbol", una cifra que crece y mucho si se toman en cuenta "el resto de los deportes y los trabajos adicionales que generan".

Al mismo tiempo, amplió: "En algunas ciudades y provincias donde no hay circulación, ni viajes, ni llegan nuevos visitantes, se empieza a plantear la posibilidad de que vuelvan las actividades bajo protocolos".

De concretarse esa idea, Santiago del Estero junto a Salta, Jujuy y Tucumán, serían las sedes.

A su vez, Lammens apuntó que el parate tiene "a más de 100 mil trabajadores afectados solamente en el fútbol", una cifra que crece y mucho si se toman en cuenta "el resto de los deportes y los trabajos adicionales que generan".