CARTELERA TV / 23 de mayo de 2020

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 LOS SIMPSONS
12.30 CINE. RADIO REBELDE
14.00 FINDE EN NICK
16.15 CLUB 57
17.00 QUEDATE EN CASA
17.30 CINE. LOS PEE WEE. EL INVIERNO QUE CAMBIÓ MI VIDA
19.00 CINE. 27 BODAS
20.30 30 AÑOS DE RISAS JUNTOS
22.00 PH. PODEMOS HABLAR
00.15 VER. VIDA EN RED
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 FANATICAS
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 SÁBADO SAGRADO
15.30 TICKET AL SHOW
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FUTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSION
21.30 LO MEJOR DE QUIMSA: SAN LORENZO VS. QUIMSA