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CARTELERA TV / 23 de mayo de 2020

A LAS 11.00 LOS SIMPSONS

- 20:29 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSONS

12.30 CINE. RADIO REBELDE

14.00 FINDE EN NICK

16.15 CLUB 57

17.00 QUEDATE EN CASA

17.30 CINE. LOS PEE WEE. EL INVIERNO QUE CAMBIÓ MI VIDA

19.00 CINE. 27 BODAS

20.30 30 AÑOS DE RISAS JUNTOS

22.00 PH. PODEMOS HABLAR

00.15 VER. VIDA EN RED

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.00 FANATICAS

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 TICKET AL SHOW

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FUTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSION

21.30 LO MEJOR DE QUIMSA: SAN LORENZO VS. QUIMSA

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