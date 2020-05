Empresas empezaron a desistir del ATP por cambios en la reglamentación

23/05/2020 - 01:49 Economía

Varias empresas que recibieron la ayuda del Estado nacional a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), para pagar los sueldos de abril, comenzaron a pedir asesoramiento en los estudios contables para retirarse de ese beneficio ya que la Afip, organismo ante el cual se inicia la gestión para obtenerlo, introdujo una serie de cambios a la reglamentación para acceder a este beneficio.

Las nuevas disposiciones son 4 ,pero básicamente una es la que preocupa a las empresas: La imposibilidad de repartir dividendos o utilidades por los próximos 3 años.

El analista tributario Marcelo Rodríguez explicó a EL LIBERAL que mediante la resolución general 4719 de la Afip, ‘se establecieron nuevos requisitos para acceder a los beneficios ATP del mes de mayo de 2020. Las empresas que accedan al beneficio, no podrán distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019. No podrán recomprar sus acciones directa o indirectamente. No podrán adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior. No podrán realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación’.

No obstante, agregó que ‘el Acta Nro. 11 estableció además que estas operaciones no se podrán realizar durante el ejercicio en curso y los doce (12) meses siguientes a la finalización del ejercicio económico posterior a aquel en el que se otorgó el beneficio, inclusive por resultados acumulados anteriores’.

‘Entonces, -interpretó- una empresa que cierra balance al 31 de diciembre no podrá realizar estas operaciones durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022. Recién podrá, por ejemplo distribuir utilidades desde el 1º de enero de 2023’.

Por su parte, Marcelo Brandariz, de la consultora tributaria PWC Argentina, indicó que ‘las empresas como consecuencia del establecimiento en forma sobreviniente de restricciones por haber accedido a los beneficios del programa ATP están evaluando comenzar a devolver los montos percibidos del Estado’.

Advirtió que ‘el dictado de una serie de restricciones, con posterioridad a que el programa estuviera vigente y con la adhesión de las empresas ya efectuada, generó preocupación, incertidumbre y un reanálisis en cada caso de la situación’.

Para el presidente de la Federación de Consejos de Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce), en diálogo con EL LIBERAL, ‘esta huída -de las empresas de los ATP-, surge por la incertidumbre, porque realmente no se sabe a ciencia cierta cómo están las cosas y lo que va a pasar porque se tenía una oferta de un subsidio sin condicionante y de repente, cambian las condiciones. No se sabe si son retroactivas o no. Toda la gente, se mueve en función de la confianza. Por eso, cuando se dan señales que son confusas, agarra miedo’.

Agregó que ‘si además se escuchan comentarios como que -el Gobierno- se quiere quedar con las empresas, más allá que sean ciertos o no, eso no ayuda. Entonces las empresas no quieren saber nada. Es por eso que hay muchas empresas, que no quieren saber nada. Por eso es esta estampida, porque son muy confusas las señales’.

“El mayor problema lo van a tener las sociedades pymes”

A nivel local, la presidenta del Colegio de Profesionales en Cs. Económicas, CPN Luisa Argañarás, señaló que ‘muchas empresas están desistiendo de acceder a este beneficio’ a la par que indicó que ‘el mayor problema lo tendrán las sociedades pymes, cuyos socios necesitan del retiro a cuenta de las utilidades de sus empresas’. Precisamente una de las medidas contempladas para quienes acepten el pago por parte del Estado de parte de la masa salarial de mayo, es ‘el no poder distribuir dividendos o utilidades’. Agregó que ‘en el caso de las grandes empresas, a veces tienen reservas que les permiten no distribuir”.

El 93% de las que entraron tienen hasta 25 empleados

El 93,4% de las empresas aprobadas en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) tienen hasta 25 empleados y generan el 39,6% del total de empleo registrado.

Así surge de un informe elaborado por el Gobierno nacional, que indica además que las empresas que cuentan con una plantilla de entre 25 y 100 empleados representan el 5,3% del total de beneficiadas por la ATP, en tanto sus trabajadores son el 23,3% del total. Por último, las firmas de entre 100 y 800 empleados son el 1,2% del total y el 24,4% de los empleados registrados en el ATP.

Al difundir el contenido del informe, fuentes oficiales indicaron que no existe ‘discriminación entre empresas grandes y chicas’ sino que la lógica que guía estos beneficios, generados para mitigar el impacto económico de la pandemia de coronavirus, es ‘sostener la producción y el empleo’. ‘Aunque esto es muy dinámico en junio vamos a estar pagando parte de los salarios de 300.000 empresas, para un total de 2,7 millones de trabajadores’, proyectaron las fuentes.