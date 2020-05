Una maestra jardinera, víctima de Diego París, lo denunció para evitar que dañe a otros menores

24/05/2020 - 00:25 Policiales

Diego París permanece detenido, imputado por haber abusado sexualmente o haberlo intentado, de cuatro mujeres. Sin embargo, también fue denunciado por otras víctimas, por lo que los cargos en su contra se ampliarán en los próximos días.

El martes se cumplirá el primer mes de detención de París y su situación empeora cada semana.

A las denuncias iniciales, se sumaron otras nuevas, incluso las de su propio hijo y la novia de éste. Los resultados de las pericias serían contundentes, pero todo ello sería revelado por la Fiscalía cuando se desarrolle una audiencia para resolver su situación procesal.

Una de las víctimas de Diego París, cuyo testimonio aún no se había conocido, aceptó dialogar con EL LIBERAL y reveló el calvario que ella tuvo que vivir, y que había mantenido oculto en sus recuerdos durante años.

La mujer hoy tiene más de 40 años, se desempeña como maestra jardinera y asegura que se animó a denunciarlo ante la Justicia por el “terror” que le daba, saber que París aún hoy estaba en contacto con jóvenes y adolescentes.

“Esto sucedió hace aproximadamente 15 o 20 años”, comenzó diciendo. “Lo conocía porque él era compañero en la Secundaria de un primo mío. Me lo había presentado y lo conocía sólo de vista”, recordó la docente.

“En un momento comenzó a escribirme, a proponerme hacer un cortometraje de la ‘Mujer Maravilla’ -idéntica forma de actuar con otras víctimas- y yo la verdad que nunca había querido, no quería hacerlo”, sostuvo.

Seguidamente agregó: “Después de mucha insistencia, termino aceptando y él me citaba para ensayar los domingos a la siesta en la Universidad Católica (de Santiago del Estero); él me esperaba afuera y luego ingresábamos juntos hasta un lugar como un anfiteatro”.

“La verdad que lo he bloqueado y hay algunos detalles que no recuerdo, lo había guardado en el tiempo”, explicó una de las denunciantes.

“Es un hombre muy inteligente, manipulador y conoce mucho del tema. Vos terminas confiando, porque la forma en la que te hacía ensayar, las correcciones, son profesionales, son elementos que te daban confianza a seguir”, afirmó la hoy maestra jardinera.

“Fui muchos domingos a la siesta, hasta que él comenzó a insistir que vaya con la ropa del traje de la ‘Mujer Maravilla’, un short o minifalda, algo corto y un top, para ensayar de manera ‘más cómoda’ y el día que se haga la filmación yo me sienta cómoda con el vestuario”, recuerda.

Luego apuntó: “Yo me hacía la desentendida, y él se puso más insistente, y que le pase mis medidas para que la gente de la ‘productora’ me iba a hacer la ropa. Además, me decía que iba a conseguir una peluca, porque yo soy rubia”.

“Como estaba muy insistente, yo dejé de ir a los ensayos y no lo atiendo nunca más”, reveló.

Abusos

“Nunca supe si era o no verdad, si él me había engañado o yo le había frustrado un proyecto. Cuando salió la denuncia de la adolescente, allí me di cuenta que yo había sido estafada y hasta me siento hoy abusada, porque en los ensayos te tocaba, te apretaba”, aseguró la docente.

“Salí a tiempo, sus intenciones siempre fueron otras”, remarcó .

“Te apretaba, siempre tocándote, pero tenía un discurso como si fuera profesional, que terminabas creyéndole que era parte del ensayo, es muy manipulador. Hoy, cuando veo los casos, siento que fui abusada, cosa que en ese momento no lo dimensioné así”.

“Me da terror por los chicos”, aseguró la denunciante

Cuando la docente de Nivel Inicial, fue consultada por sus sensaciones al conocer las denuncias en contra de París, fue tajante.

“La verdad que primero me sentí abusada. En segundo lugar, he pensado en las chicas y menores que tienen contacto con él, me hizo mucho ruido, y decidí denunciar”, aseguró.

“No lo hice por mí, sino para ayudar a que la Justicia pueda actuar y este sujeto pueda dejar de hacer tanto daño”, sostuvo la maestra jardinera.

“El estaba en la marcha de los zombies, en los cómics, tenía contacto con muchos jóvenes, niños, y eso me da terror por los chicos”, remarcó.

“Sentí terror, impotencia, bronca; sientes una mezcla de cosas, que se te han reído, que te hicieron perder tiempo”. “En mí estaba la duda si era o no real, y ahora me aterra ver la cantidad de personas a las que ha engañado”, concluyó. l