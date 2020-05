Hizo salir a su ex, una empleada municipal, a la calle y la golpeó

25/05/2020 - 00:46 Policiales

Los casos de violencia de género -sobre todo durante la cuarentena- se han acrecentado de forma alarmante. A diario las distintas dependencias de la ciudad de La Banda reciben múltiples denuncias.

La jornada del domingo no fue la excepción, ya que cerca del mediodía una empleada de la municipalidad bandeña se presentó ante los efectivos de la Comisaría Nº2 del Menor y la Mujer y pidió ayuda, ya que su ex pareja la agredió.

La víctima, de 30 años, contó que se encontraba en su casa -ubicada en el barrio 25 de Mayo- realizando los quehaceres domésticos cuando el acusado se presentó en la casa y golpeó las manos.

La damnificada lo atendió desde el interior de la casa y se negó a hablar con él, pero el sujeto -de apellido Barrionuevo, de 28 años, con domicilio en el barrio El Brete- le suplicó que conversaran unos minutos.

Ella, con el propósito de que se retirara, salió a ver qué era lo que necesitaba. Cuando puso un pie en la vereda el irracional sujeto la tomó de un brazo y comenzó a darle golpes en la cara y en otras partes del cuerpo.

Los gritos de la víctima alertaron a los vecinos quienes intervinieron y pidieron ayuda a la policía. Cuando los uniformados llegaron el acusado ya no estaba en el lugar.

Según expresó la víctima, Barrionuevo le pedía retomar la relación. Además indicó que se encontraba ebrio y bajo efectos de sustancias tóxicas. Inmediatamente los efectivos de la Comisaría 14 trasladaron a la víctima hasta la Comisaría de la Mujer para que radicara la denuncia.

Más tarde, los policías informaron de la situación al fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar -coordinada por la Dra. Marta Elena Ovejero- quien ordenó que la policía pusiera tras las rejas a Barrionuevo y la víctima fuese examinada por el médico de Sanidad.

El profesional de las Salud indicó que presentaba heridas curables en cuatro días. l