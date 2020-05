FÚNEBRES | 29 de mayo del 2020

28/05/2020 - 22:15 Funebres

Fallecimientos

- José Antonio Ibarra (Tintina)

- Cyrel Omar Lezcano

- Blanca Ortencia Tévez

- Segunda Horacia Torres (La Banda)

Sepelios Participaciones

BAUZA. HERNÁN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/20|. Su amigo Magic Flores, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

GEREZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/20|. La C.D. y socios del Club de los Abuelos de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de su socia Sra. Cristina Gerez, rogamos oraciones en su memoria.

GEREZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/20|. Todos los miembros de la Fraternidad Fray Juan Macías del convento de Santo Domingo participan con dolor el fallecimiento del papá de una de sus integrantes y reza para que Dios lo reciba en su gloria eterna.

LAMI DOZO, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/20|. Betty Paz, Antonio Bilotti, Luisa Bilotti participan el fallecimiento del esposo de María Elena y acompañan a sus hijos y familiares en este dificil momento.

LAMI DOZO, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/20|. Mi buen amigo, Dios y la Virgen te acompañe en tu viaje. Abrazo a Alicia, Juan Manuel, Susi, Ma Elena, Enriquito, Joaquín y a toda la flia. Que Dios les de pronta resignación. Los quiero mucho Nancy Orellana.

LAMI DOZO, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/5/20|. Marisa Cura y flia Y Wualter Osvaldo Cura y flia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestros queridos amigos Juan y Susana .Elevamos oraciones por su alma.

LAMI DOZO ENRIQUE ALBERTO (q e p d)Fallecio el 27/5/20|."Té suplicamos Señor, le des a tu siervo la felicidad de los Justos en vida eterna" Emma Cisneros de Hoyos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan al Padre Eterno colme de bendiciones, fortaleza, paz y consuelo a sus seres queridos. Abrazan con sincero afecto a la querida Pochi, Susana y demás familiares en este momento de tanto pesar.

LAMI DOZO ENRIQUE ALBERTO (q e p d)Fallecio el 27/5/20|. Fernando Mulki y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

LEZCANO, CYREL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/20|. Sus hijas: Roxana y Miriam Lescano, su hijo pol.: Daniel Giménez y sus nietos part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TÉVEZ, BLANCA ORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/20|. Sus hijas María, Zulma, Liz, su hijo político, sobrinos y demás familiares y amigos. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por nueva empresa GOROSTIZA.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

CARRIZO, MAXIMILIANO ARIEL (Maxi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Sus padres María Corbalan, Pedro. P. Carrizo y sus hermanos Yaqui, Macarena, Celeste, Yeni y Ale lo recuerdan a 9 días de su partida a la Casa del Señor.

CARRIZO, MAXIMILIANO ARIEL (Maxi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Sus abuelos Teresa Sandoval, Pedro. P. Carrizo, sus tíos Lorena, Sergio, Cynthia y sus primos lo recuerdan a 9 días de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PÉREZ, MARIO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/20|. Mi querido hijo, 9 días que ya no estás entre nosotros. Quedamos sumidos en un profundo dolor. Fuiste un ser maravilloso y ahora descansas en los brazos del Señor. Estarás eternamente en nuestros corazones. Elevamos una oración en tu memoria. Tu madre Lucía, tus hermanos Héctor, Lucía y Luis, tus cuñadas, sobrinos y toda tu familia. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

PÉREZ, MARIO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/20|. Querido hijo, 9 noches ya que no estás entre nosotros. Duele tanto tu ausencia que todavía no nos resignamos el haberte perdido. Fuiste un ser maravilloso, digno de la gloria de Dios. Te extrañamos muchísimo, elevamos una oración en tu memoria para tu eterno descanso. Te amamos, tu madre Lucía, tus hermanos, Luis, Lucía y Héctor, tus cuñados y sobrinos. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

TORRES, SEGUNDA HORACIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/20|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizada por nueva empresa GOROSTIZA.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CEJAS, EFRAÍN VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/20|. Dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Mónica Bazán de Acosta y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.