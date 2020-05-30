×

CARTELERA TV / 31 de mayo de 2020

A LAS 21.00 POR EL MUNDO EN CASA

- 20:33 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE

TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.15 CLUB 57

18.00 30 AÑOS JUNTOS.

AVENIDA BRASIL

21.00 POR EL MUNDO EN

CASA

22.30 OPINIÓN DEPORTIVA

23.00 BAKE OFF ARGENTINA,

EL GRAN PASTELERO

00.45 CIERRE DE

TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 UNIENDO DESTINOS

14.30 VHS

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BASQUET FEMENINO: RED

STAR vs. CONSTANTINA (R)

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO


Más noticias de hoy

Lo último de Deportivo

Guillermo Aliende: “Sacarle un foul en ataque...

Luz verde para el inicio del Gran Premio de Austria

Cal Crutchlow apuesta por Miller: “Es de los pocos que le puede...

Lo último de Política

Cafiero confrontó con intelectuales que calificaron...

Ocho personas murieron en 24 horas por Covid-19 y 795 se contagiaron

Zuchovicki: “Sin privados que paguen impuestos, el Estado no existe”

Lo último de País

Coronavirus: confirmaron dos nuevas víctimas...

Justicia Solidaridad asiste a familias de escasos recursos

Coronavirus: Argentina tiene nuevo récord de contagios y 8 muertes...

Lo último de Santiago

Santiago vivirá hoy un domingo fresco con una...

Médico santiagueño sostiene su batalla contra el Covid-19 en el...

El ingreso de una masa de aire frío se sentirá en la provincia