Detuvieron al hijo de Julio Alegre por brutal golpiza a su esposa embarazada

31/05/2020 - 01:19 Policiales

Julio Fernando Alegre, el hijo del ex intendente de esta ciudad, fue detenido en su domicilio por la Policía, después de que su esposa lo denunciara por una brutal golpiza. La joven cursa el octavo mes de un embarazo y no era la primera vez que era víctima de violencia de género.

Ayer minutos después de las 13, la damnificada de 26 años se presentó en compañía de su padre en la Comisaría Primera del Menor y la Mujer con lesiones visibles en su rostro y radicó la denuncia.

Ante los uniformados, la joven relató el gravísimo hecho que había vivido momentos antes en el departamento de su esposo, el acusado de 28 años.

La damnificada explicó que se habían separado, pero el último jueves habían resuelto retomar la relación, ya que ella está en la etapa final de su embarazo del hijo de ambos.

Siempre de acuerdo con su denuncia, todo transcurría normalmente, hasta que ayer pasado el mediodía, mientras ambos se encontraban en el departamento de calle Libertad al 800, ella observó que su esposo recibió un mensaje con corazones en su celular.

Violenta reacción

Ella le preguntó de quién era dicho mensaje, a lo que el acusado habría contestado: “No te voy a hacer ver, me tienes podrido”, y luego la empujó haciéndola golpear contra la pared y le propinó golpes a mano abierta, la tomó del pelo y la hizo chocar contra la pared nuevamente, según la denuncia.

La joven aseguró que ella le pedía que la dejara de agredir, que sólo le había pedido una explicación por el mensaje, pero el acusado le habría manifestado: “Todo esto es por tu culpa”, y continuaba agrediéndola.

Alegre la habría arrojado en una cama y le propinó golpes de puño y a mano abierta en la cabeza y en el rostro, lo que provocó que perdiera sangre por la nariz y de uno de sus labios.

Oportuna llegada

El acusado le habría dado una toalla para que se limpiara, cuando sonó el celular de la joven. Era su padre, el cual había quedado en visitarla y le avisaba que estaba afuera del edificio.

El agresor habría escuchado la conversación y le habría manifestado: “Vos de aquí no te vas a ir porque vos no vas a arruinarme la vida”.

La joven le envió un mensaje a su padre, diciéndole el número de departamento, porque ella no podía bajar, por lo que éste ingresó al edificio. El acusado intentó lograr que no viera a la joven, le decía a ella que se maquillara para que no se noten los golpes, pero ésta lo convenció de que le permitiera hablar con su papá, que usaría un tapabocas para que no notara las lesiones.

Una vez que la víctima pudo salir, se dirigió a la planta baja y allí pudo confesarle a su padre su calvario y mostrarle las heridas que tenía en su rostro.

Incluso el guardia de seguridad que se hallaba en hall, manifestó que los vecinos se habían quejado por los gritos momentos antes.

Sin dudarlo, el padre de la joven la trasladó hasta la dependencia policial, donde ella radicó la denuncia.

Ante los uniformados, la víctima también admitió que ya lo había denunciado anteriormente por otros hechos de violencia, pero que ella había aceptado reiniciar la relación con él en esas oportunidades.

Medidas

En el caso tomó intervención el fiscal de turno para casos de violencia de género, Dr. Diego Cortés, el cual solicitó que la denunciante sea examinada por el médico de Sanidad Policial. El profesional constató las lesiones y le diagnosticó 7 días de curaciones.

Teniendo en cuenta los antecedentes de violencia en la pareja y las denuncias previas, el Dr. Cortés solicitó una orden de allanamiento y detención en contra de Julio Fernando Alegre, medida a la que la jueza de Género, Dra. Norma Morán, hizo lugar.

Ayer en horas de la tarde, una comisión policial irrumpió en el domicilio del denunciado y procedieron a su detención, quedando alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia.l