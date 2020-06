Las idas y vueltas que terminaron con el femicidio de Nora Juárez y una discusión la noche previa

31/05/2020 - 23:58 Policiales

Mientras la Unidad Fiscal de Violencia de Género continúa trabajando para determinar cómo sucedieron los hechos en la casa del barrio 25 de Mayo, donde Nora Juárez fue asesinada, su familia no encuentra consuelo. Nora era su nombre real, no Norma como se había informado ayer.

EL LIBERAL dialogó en exclusiva con José Ruiz, ex pareja de Nora, padre del adolescente de 15 años que vivía con la víctima y con el hombre que la asesinó. Ruiz dio detalles de cómo era la relación entre Juárez y Rosauro Francisco Camaño.

“Ella vivía en Córdoba con él. Hace 8 años la golpeó. Fue con intenciones de matarla. Estuvo preso más de un año. Salió de la cárcel y después, vaya a saber por qué, ella retomó la relación y volvió con él”, explicó Ruiz, quien cuida a su hijo tras el trágico hecho.

Consultado sobre ese episodio puntal, el hombre refirió: “También habían peleado por el celular. Él era un hombre muy celoso. Leyó un mensaje y eso parece que desató su furia”.

Ruiz manifestó que Nora llegó a La Banda hace dos años. Si bien no convivía en Córdoba ya con Camaño, el vínculo continuaba. “Él iba y volvía. Estaba viajando permanentemente. Llegó en marzo, y por la cuarentena no pudo irse más”.

Según expresó la ex pareja de Juárez, Nora -durante el periodo de aislamiento- mantuvo peleas con su agresor y en varias oportunidades lo echó de la casa. “Ella sí le pidió que se fuera, pero como él no podía volver a Córdoba no tenía dónde quedarse”.

El hombre -quien actualmente se encuentra con su hijo en la casa de la tragedia- manifestó que su hijo le contó que ellos (por los fallecidos) habían peleado el viernes por la noche.

“Según él, Camaño le revisó el teléfono y ahí comenzó la pelea. Eso detonó la bomba que terminó en la tragedia”, remarcó Ruiz.

“Nora era una mujer que tenía problemas de nervios. Yo creo que ella sí se enfrentó a él. Ella se aferraba a la Justicia, entonces no tenía miedo de enfrentarse con alguien”, indicó el hombre sosteniendo que su ex mujer luchó con Camaño para defenderse.

Ruiz dejó entrever que Nora era una gran madre. “Ella lo llamaba a nuestro hijo cada media hora. Siempre quería saber cómo estaba. Ayer eso nos sorprendió. Nosotros fuimos a comer juntos y como ella no llamaba, él (por su hijo) le mandó mensajes”.

Continuó diciendo: “Como no tenía respuestas y sabía que la situación en su casa no estaba tranquila, me pidió que la vayamos a ver. Como no nos abrían. Nos acercamos al vecino que nos deja pasar para mirar por la tapia”.

“Yo le hago ‘piecito’ para que se trepe y ahí él ve que su madre estaba en el piso ensangrentada. Él no lo vio a Rosauro colgado, por suerte. Rápido lo subí al auto y lo saqué”, explicó.

Ruiz jamás imaginó este fatal desenlace. “Ellos eran una pareja que, a mi modo de ver, se querían. Yo veía que él la quería a ella y ella lo quería a él. Nunca pensé que iba a llegar a esto”, explicó.

Cuando Nora vivía en Córdoba con Rosauro, José viajaba a ver a su hijo y la relación era armoniosa. “Yo compartí con ellos y él era un segundo padre para mi hijo”.

En ese sentido sostuvo: “Mi hijo está muy mal. El vio a su madre muerta. Es una situación difícil que se atravesará con el tiempo. Ahora yo solo tengo que acompañarlo”.

Además indicó: “Cuando volvíamos a la casa me dijo si por qué no se había matado él y dejó que su mamá terminara de criarlo. Está muy triste porque él si lo quería a Rosauro, pero no le perdona lo que le hizo a su madre”.

Según contó José, los restos de Nora aún continúan en la morgue hasta tanto terminen con los trámites para llevarlos a Córdoba donde serán sepultados. “Ella tiene su madre allá y cuando mi hijo quiera ir a verla al cementerio yo lo llevaré”, explicó.

Mientras que el cadáver de Camaño -quien se mató con una soga tras cometer el crimen- esperaba la llegada de uno de sus hijos, residentes en Córdoba, para ser trasladado a esa provincia donde será sepultado.

Empiezan los testimonios y el análisis de las evidencias

Durante la jornada de hoy la Dra. Ximena Jerez -fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar- recibirá las actuaciones realizadas por efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos de La Banda, durante la jornada del sábado en la casa del terror.

Además de los resultados de las pericias realizadas en el lugar, la representante del Ministerio Público Fiscal recibirá en el Centro Judicial a los vecinos de la víctima y a testigos que estuvieron en la escena.

Entre ellos, deberán concurrir a la Fiscalía los rescatista de Alerta Banda, quienes ingresaron a la casa, descolgaron a la víctima, le cortaron la cinta que tenía en sus manos ensangrentadas.

El testimonio fundamental será del hijo de Nora, el adolescente de 15 años, quien conocía sobre la relación que tenía la pareja.

Intentaron robar la casa donde se produjo el femicidio

Según contó José, tras varias horas de pericias, la policía liberó la casa y durante la noche del sábado quedó sin moradores. Esa situación fue aprovechada por desconsiderados delincuentes.

“Anoche (por el sábado) mi hijo y yo pasamos la noche en otro lado, pero ya tuvimos que regresar a la casa porque trataron de robarnos y él quiere cuidar sus cosas y la de su madre”, informó.

Consultado sobre el atraco, explicó que aparentemente menores intentaron forzar la ventana para ingresar al lugar y apoderarse de los bienes.

El hombre sostuvo que no radicó denuncia por esa situación, ya que no lograron robarle nada.