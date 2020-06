El Ingreso Familiar de Emergencia se comenzará a abonar el miércoles

01/06/2020 - 00:55 Santiago

Ante la continuidad del aislamiento preventivo, social y obligatorio, y frente al impacto que ello conlleva, y el aumento de los contagios en los sectores más vulnerables, el gobierno nacional anunció que se hará un refuerzo del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que será también de $10.000 y se comenzará a pagar desde el miércoles 3 de este mes y alcanzará a más de 9 millones de argentinos.

Según la información oficial, en esta oportunidad no se contempla la reapertura de inscripciones, sino que el pago será automático mediante un cronograma de pagos que anunciará la Anses en las próximas horas.

Además, desde la opción “Cuándo y Dónde cobro el IFE” , en el portal web de anses.gob.ar, se podrá consultar, desde este miércoles el refuerzo de la compensación monetaria de $10.000.

Así lo confirmó el ministro de Economía Martín Guzmán, quien en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter destacó que “el Ingreso Familiar de Emergencia ha sido una herramienta fundamental para llegar a quienes no podíamos alcanzar con otras medidas, como los trabajadores informales, y ha logrado evitar que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan transitoriamente en la pobreza”.

El titular o su grupo familiar no debe tener ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; tener una prestación de desempleo o jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tampoco está destinado a planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.