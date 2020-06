Central Córdoba cumple un año en Primera y José Alfano quiere ir por más

07/06/2020 - 22:30 Deportivo

Central Córdoba está celebrando hoy su primer año en Primera, tras el recordado ascenso en Junín. Pero más allá de lo emotivo de la fecha, su presidente, ingeniero José Alfano, planifica los desafíos que se vienen.

“Nosotros tenemos que pensar que seguramente tendremos que jugar algo en lo que resta del año, que será sin público, no sé en qué mes, pero no tengo la menor duda de que algunos partidos jugaremos en septiembre o un poco más adelante. Y que jugaremos el año que viene sin descensos y en el 2022 con descensos”, arrancó diciendo el titular ferroviario, ya que el club tiene garantizado, cómo mínimo, dos años más en Primera.

“Nuestra apuesta va a ser armar un equipo competitivo, sólido, para mantener a Central Córdoba en la máxima categoría. No debemos bajar en ningún instante los brazos y esforzarnos por mantenernos en la categoría”, agregó.

Central ya tiene un mánager (Alexis Ferrero) y un entrenador (Alfredo Berti). Ahora es tiempo de empezar a formar el nuevo plantel. “Por lo que sé, casi todos los jugadores se quieren quedar. Eso será una definición entre el técnico, el mánager y los dirigentes que nos vamos a encargar de ese tema. Y trabajar en pos de reforzar el equipo sabiendo que el que venga a jugar a Central Córdoba deberá entregar lo mejor para mantenerlo en Primera”, explicó Alfano.

Pero antes de armar el plantel, Alfano entiende que “tenemos que terminar este semestre que está pasando, resolver de mejor forma el tema económico con los jugadores”.

En ese sentido, garantizó el pago de los salarios hasta junio, pero con el recorte ya implementado. “Hemos hecho eso porque es la condición que se presenta, esto amerita una gran solidaridad tanto de la institución como de los jugadores, porque no están los recursos. Al no jugar, no hay público, no hay socios y no hay sponsors o no le podemos brindar el servicio de la propaganda”, dijo.

Con respecto al tema socios, el pasado 3 de junio el club reabrió las puertas de ese departamento para el cobro de la cuota solidaria. “La denominamos así porque queda a criterio y juicio del socio, y en la confianza que le pueden tener a los directivos, responder solidariamente a la institución que lo necesita”, explicó el presidente.

Consultado sobre cómo respondió el socio en esta primer semana, respondió: “Se están informando. Esta es una situación muy difícil, pero hay muchos socios que preguntan por pagar. Apelamos a esa solidaridad porque esta circunstancia es muy difícil y nosotros tenemos empleados, gente trabajando y los compromisos de los contratos”.

“Los campos de juego se siguen trabajando, hicimos una inversión importante para mantener los tres campos de juego con césped de invierno y eso implica una inversión importante de semillas y mantenimiento permanente. Eso fue en marzo y nunca pensamos que podía presentarse esta circunstancia, pensábamos en jugar solamente”, agregó.

Por último, se refirió a la Asamblea. “Mientras esté la cuarentena, hay una imposibilidad técnica de realizarla. Mientras no se pueda realizar, las autoridades actuales continuarán en sus cargos”, concluyó.

“Rápido y vertiginoso”

“Pasó tan rápido el tiempo que uno no alcanzó a tomar dimensión de ese logro. Inmediatamente, el día después, nos pusimos a trabajar con todo los requisitos de Superliga. Fuimos a Tucumán para ver los estadios de Atlético y San Martín. Nos pusimos a trabajar en lo que era, tanto la conformación del equipo, como poner en condiciones las instalaciones”, remarcó Alfano, para luego detallar todo lo que se hizo en ese tiempo: “Los vestuarios debían tener diez duchas cada uno y boxes individuales. Nos pedían la sala de dopping, vestuario de árbitros, sala de prensa con sanitarios, palcos visitante para 60 personas y la sala de monitoreo, con una cantidad importante de cámaras que tuvimos que colocar”.

“Ha sido un crecimiento rápido y vertiginoso, en lo deportivo y lo institucional. Una gran cantidad de gente se hizo socia desde ese día hasta el debut en Superliga. Después vino el requerimiento de las luces y culminamos ese segundo semestre del 2019 jugando la final de la Copa Argentina”, completó.

“Cuando metió el último penal Ramírez no lo festejé”

Pasó un año, pero Alfano lo recuerda como si fuera hoy. “Me acuerdo que después de haber empatado aquí, nosotros no éramos los favoritos en los pronósticos para ganar la serie. Pero aún así teníamos mucha fe en ascender”, dijo al rememorar el triunfo por penales ante Sarmiento, en Junín, el 8 de junio del 2019 para de esa forma ascender a la Superliga.

Alfano recordó que tuvo que contenerse y no festejar el penal de Ramírez, que significó el ascenso. “Nos habían puesto en un palco de dirigentes que era muy incómodo y estaba en un rincón. Entonces yo me fui solo a ver el partido en la platea. Estaba parado y traté de pasar desapercibido. Cuando metió el último penal Ramírez no lo festejé, me fui rápidamente para el vestuario con unos dirigentes y de ahí ingresamos al campo de juego. Fue algo increíble haber vivido esos momentos de tanta alegría”, se emocionó.

“Los abracé a todos los jugadores, uno por uno, estaban muy eufóricos. Y los dirigentes lloraban. Es un hermoso recuerdo haber conseguido ese ascenso. Taborda me regaló la camiseta, la hice enmarcar y la dejé en el club”, agregó.

El regreso a Santiago también fue un acontecimiento que marcó a fuego a Central. “Cuando paramos en Pinto a desayunar, comenzó a generarse el movimiento de gente para recibirnos. En el primer pueblo que paramos en la ruta 34 fue en Garza y ya era increíble la cantidad de gente que había, lo mismo en Taboada y Fernández”, recordó Alfano.

“Los últimos 50 kilómetros fueron casi a paso de hombre. En el cruce de la 51 y 34 los jugadores subieron a la autobomba. Ni recuerdo cuántas horas demoramos en llegar a Santiago. Fue algo increíble”, cerró.