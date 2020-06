Vuelve el fútbol en España y con Trejo de protagonista

10/06/2020 - 01:14 Deportivo

España aguarda con muchas expectativas la reanudación del fútbol y lo hará hoy con un partido suspendido que completará la vigésima fecha del torneo de Segunda División. Pero la novedad en este sentido es que entre los protagonistas habrá un santiagueño. Se trata de Oscar “Chocota” Trejo, volante ofensivo de Rayo Vallecano que en su estadio recibirá a Albacete en un encuentro crucial por el certamen de ascenso.

Se jugará a puertas cerradas a partir de las 15 (hora argentina) y para el futbolista santiagueño será la oportunidad de reencontrarse con el fútbol después de estar aislado un buen tiempo por la pandemia del coronavirus.

Y el que habló en la previa del cotejo fue justamente el entrenador de Rayo Vallecano, Paco Jémez.

“España es muy futbolera y en las peores situaciones que hemos vivido, no sé por qué razón, todo el mundo esperaba que el fútbol fuera el detonante de la nueva normalidad. A mi no me gusta la nueva normalidad, quiero la de antes, que me devuelvan la de antes”, dijo Jémez, en una rueda de prensa nocturna en la Ciudad Deportiva.

“El fútbol nos dará un soplo de aire fresco. No estamos para hacer olvidar lo que ha pasado porque ha muerto mucha gente y no es bueno que se olvide, pero si con nuestro juego y nuestra profesión podemos alegrar las tardes es un orgullo y un placer”, declaró.

El encuentro de la 20ma fecha fue suspendido el pasado 15 de diciembre en el entretiempo con el marcador 0-0 y cuando desde la tribuna local insultaron y tildaron de nazi al ucraniano Roman Zozulia. l