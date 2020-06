La nueva ley de alquileres genera apoyos y reparos en el mercado inmobiliario

13/06/2020 - 00:56 Economía

La nueva ley de Alquileres sancionada esta semana por el Senado recibió el respaldo del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Santiago del Estero (CCPISE), a la par que generó reparos y cuestionamientos por parte de la Cámara Inmobiliaria Argentina y también de la Cámara de Propietarios de la República Argentina.

A nivel local, el presidente del CCPISE, Miguel Moreno, señaló que “estamos de acuerdo con la sanción de la nueva ley. El transcurso del tiempo dirá si la misma será un beneficio para todas las partes y en definitiva será el mercado el que dará la última palabra”.

Moreno informó los cambios principales que introduce la nueva ley. Entre ellos, citó que “se modifica el plazo mínimo de los contratos de locación que pasarán a ser de 2 a 3 años. La actualización dejará de ser semestral, y pasará a ser anual”.

Sobre este punto, señaló que “esa actualización surgirá de un índice elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central. Éste surgirá de la relación del índice de precios al consumidor con la remuneración promedio de los trabajadores estables”. Explicó que “respecto del depósito de garantía, éste no podrá ser mayor al equivalente a un mes de alquiler. A su vez el inquilino deberá proponer al propietario al menos dos alternativas entre: título de la propiedad del inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o garantía personal del locatario”. Otra modificación es que “el contrato de alquiler obligatoriamente deberá ser declarado ante la Afip”. Asimismo, “en el caso de conflictos estos podrán ser resueltos mediante la mediación y arbitrajes gratuitos de bajo costo y la intermediación en el contrato de alquiler sólo podrá estar a cargo de un corredor inmobiliario matriculado”.

El presidente de la Cámara de Propietarios, Dr. Enrique Abatti, cuestionó varios de los cambios introducidos. Entre ellos, el de las garantías solicitadas a inquilinos. En este caso, los cambios introducidos señalan que “en el caso de requerirse una garantía, el locatario propondrá al locador al menos dos de las siguientes garantías: a) Título de propiedad inmueble; b) Aval bancario; c) Seguro de caución; d) Garantía de fianza; o fiador solidario; o e) Garantía personal del locatario, que se documenta con recibo de sueldo, certificado de ingresos”.

Sobre el particular, el Dr Abatti indicó que “es una disposición que generará conflictos, especialmente por el límite de los montos, que no coincidirán con los elevados tiempos que demoran los juicios de desalojo, ni con los daños que se pudieran ocasional al inmueble. El inc. a) no aclara en qué consiste la garantía del título de propiedad de un inmueble, si se inscribirá una inhibición respecto del mismo en el Registro de la Propiedad Inmueble, etc. Incluso es tan poco clara esta disposición, que el pretensor de locatario podría ofrecer un título imperfecto, un inmueble con afectaciones de embargo u otras restricciones, incluso hasta podría estar ubicado en cualquier provincia o en el extranjero. Realmente es un despropósito”.

A su vez, otro cambio es que los contratos de locación deberán ser declarados por el locador ante la Afip. Para Abatti, “esto generará inconvenientes y además al abrirle la posibilidad a la Afip para tomar intervención en los procesos de desalojo, cobro de alquileres, etc., retrasará los juicios y atentaría contra la garantía del Art. 18 de la CN al debido proceso, y violenta la autonomía procesal de las provincias vulnerando la Constitución Nacional’.

Prevén que extender plazo de contrato se reflejará en precios

En tanto, desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), indicaron que “hay muchos inconvenientes que se van a plantear a futuro. Está el plazo de 3 años que da previsibilidad al inquilino, pero no al propietario porque tiene que aplicar un índice para actualizar la locación que es mentiroso, por lo que cuando alquile, en vez de ofrecerlo a $10 mil va a pedir $12 mil para no perder tanto”. Agregaron que otro problema será “el tema de los arreglos. Si hay inconvenientes, el locador debe comunicar al locatario y si no se arregla en 10 días, el locatario lo arregla en 24 hs restantes y los gastos son a cargo del propietario”.