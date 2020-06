Los challueros volvieron a La Dormida en una mañana soleada

13/06/2020 - 22:28 Santiago

El amanecer de una mañana ideal que fue fresca y soleada, le dio la bienvenida a los primeros challueros que llegaron a La Dormida, después de viajar en automóvil, motos y bicicletas, todos ataviados con el clásico atuendo del pescador local, la caña atada en el lugar más cómodo del transporte y la ilusión del buen pique en el día del regreso a la pesca después de la etapa más dura de la pandemia.

Según los pescadores, el día se presentó con poco pique, pero con el correr de las horas fue mejorando y comenzaron a obtenerse los primeros sábalos y bagres. No hubo preludios ni comentarios, se encarnaba el anzuelo y se iniciaba el ritual, desde la costa o con el agua hasta el pecho, en busca de esa emoción que la comparan con “anotar un gol”.

“Esperamos mucho tiempo por este día en el que podemos volver al río, es un poco raro porque estamos los pesadores de la zona todos nos conocemos, la mayoría pescamos para vender, es parte de nuestros ingresos, por eso para nosotros fue importante volver al río”, indicó Santos Ferreyra pescador del departamento San Martín.

Tanto los guardabosques locales como el personal de la Policía de la Provincia, recorrían la costa loretana realizando un control con el fin de que se la actividad se realizara dentro de la reglamentación vigente. Se puso especial atención al control de los ingresos a las zonas de pesca con el fin de que no se produjeran violaciones a la reglamentación.

Polo turístico

En los últimos tiempos, la rivera loretana se fue posicionando como un lugar preferido por los amantes de la pesca deportiva a nivel, y atrajo a pescadores internacionales, esto fue impulsando la actividad hotelera y gastronómica, y nacieron las primeras empresas que ofrecían servicio de guías de pesca y flotadas por el cauce del Misky Mayu.

“Fue un fuerte impacto para quienes trabajamos con el turismo que genera la pesca deportiva, pero en el análisis más detallado y, si medimos por la cantidad de personas afectadas, nuestro rubro es el menos comprometido, somos pocos, más sufrió este impacto la economía social, los vendedores de comidas regionales, de carnada, los hoteles, en fin todas las personas que organizaron sus ingresos a partir de esta actividad. Esta situación nos tiene que llevar a pensar lo importante que es nuestro río al que tenemos que cuidar y proteger, ya que somos muchos los santiagueños que vivimos de él”, indicó David Prado guía de pesca loretano.

En el Salado aún no se percibe el ritmo habitual

Los lugares elegidos por los pescadores de la ciudad de Añatuya departamento General Taboada y sus alrededores, son la compuerta de Puente Negro, la compuerta de Rincón de Esperanza y el puente en el Río Saladillo de Rosario.

Aquí surge el inconveniente para los añatuyenses, ya que al estar estos lugares ubicados en otros departamentos, no pueden llegarse a los mismos porque no está permitida la circulación inter-departamental.

De Añatuya hacia la compuerta de Puente Negro (departamento Avellaneda) hay 14 kilómetros, a la compuerta de Rincón de Esperanza (departamento Juan Felipe Ibarra) otro tradicional lugar para la pesca, hay 35 kilómetros, y hacia el río Saladillo del Rosario (departamento Salavina), lugar muy frecuentado, hay 60 kilómetros.

La poca fluidez de pescadores se notó estos primeros días, ya que no tenían seguro cómo iban a ser los controles. Los pescadores saben que no pueden circular hacia otro departamento si no están autorizados por el sistema de circulación, y temen que algún control de Fauna o policial, se quede con sus pertenencias y sean multados por infringir las medidas.

“En la zona de Taboada tienen pocos lugar para la pesca. A veces se utiliza el puente del río Salado sobre ruta 92, pero es muy peligrosos ya que no hay espacio en la ribera y entonces utilizan la baranda el puente, pero están muy expuesto al paso de los vehículos”, indicó un solitario pescador que habita el paraje Puente Negro.

La pesca es muy utilizada como sustento económico. En la ciudad de Añatuya se venden muchos pescados extraídos del río Salado y del Saladillo del Rosario. Estos últimos tiempos muchas personas no podían hacerlo por la cuarentena establecida.

También estos lugares son frecuentados por familias enteras, que en los fines de semana o los feriados, concurren para pasar el día, y así vivir una jornada de esparcimiento con los hijos.

Autorización y controles

Desde la oficina encargada de suministrar los carné para la pesca, indicaron que por el momento están suspendidas las mismas, y que se deberá esperar un tiempo más para que comiencen a otorgarlas.

La jefatura de la Departamental de policía, difundió que se harán respetar todas las medidas dispuestas en el protocolo para la habilitación de la pesca. Van a estar recorriendo los lugares que frecuentan los pescadores para controlar que se cumpla lo dispuesto, según adelantaron. l