A 199 del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes

16/06/2020 - 21:39 Opinión

Hoy, 17 de junio, se cumple el 199 aniversario del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel Juan de Mata Güemes, salteño de origen, gaucho patriota por excelencia, invencible en la guerra de guerrillas por el valor de su ejército de paisanos gauchos con los que impidió a los realistas todo intento de penetrar por el Norte para reconquistar Buenos Aires y sofocar definitivamente los ideales revolucionarios de Mayo.

Es, a todas luces, un hecho positivo que las nuevas generaciones lo incorporen a la memoria histórica y reconozcan en este ilustre salteño al tercer padre de la patria americana, junto a San Martín y Bolívar. Es el lugar que por derecho propio le corresponde en la gran historia de la libertad de América del Sur.

¿Pero quién fue este hombre? ¿Cuánto conocemos de su vida y acción patriótica? ¿Cuáles fueron los principios morales que sostuvieron su conducta ejemplar?

En principio, les sugeriría que abandonen el referente caudillo para identificarlo. Eso es minimizar su importancia histórica.

Por vocación propia a los 14 años abrazó la carrera de las armas en donde, por sus capacidades de arrojo y heroísmo alcanzó el grado de General del Ejército Libertador otorgado por el General José de San Martín.

Respecto de su papel fundamental en la concreción de la independencia americana, basta recordar algunos textos de cartas referidas a él, provenientes de distinguidas personalidades de su época. Por ejemplo:

22 de abril de 1814. Carta de San Martín, desde Tucumán, a Nicolás Rodríguez Peña, hablándole de su proyecto emancipador: “La Patria no hará camino por este lado del Norte que no sea una guerra defensiva y nada más para esto bastan los valientes gauchos de Salta y de Güemes, con dos escuadrones de buenos veteranos”. Así daba comienzo lo que magistralmente Leopoldo Lugones llamara “La guerra gaucha”.

Al año siguiente venció al poderoso ejército realista comandado por Joaquín de la Pezuela en el combate de Puesto del Marqués por lo cual el pueblo lo aclamó gobernador de la intendencia (que entonces comprendía las ciudades de Salta, Jujuy, Orán, Tarija y distritos de campaña).

Güemes y sus gauchos rechazaron siete invasiones a Salta, venciendo poderosos ejércitos y renombrados jefes militares españoles, entre ellos, el Gral. Pedro de Olañeta, su enemigo personal.

11 de abril de 1820: Joaquín de la Pezuela, virrey del Perú, envía comisionados para que “conferencien con las citadas Provincias del Río de la Plata … y sobre todo trataran de ganar por todos los medios posibles al Jefe de la Provincia de Salta, don Martín Miguel de Güemes, pues la incorporación de este a nuestro sistema, acarrearía ventajas incalculables por su rango y por el gran influjo que ha adquirido sobre los pueblos de su mando”. No podían vencerlo por las armas, trataban de comprarlo o sobornarlo. El noble patriota salteño, enojado por la vileza de sus opositores, responde con una carta donde dice: “yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. No son asesinos, sino de los tiranos que quieren esclavizarnos. Convénzase Ud. por la experiencia que ya tienen, que jamás lograrán seducir no a oficiales, sino al más infeliz gaucho: en el magnánimo corazón de éstos, no tiene acogida el interés, ni otro premio que su libertad”.

Este pensamiento se repite en carta de Güemes a Manuel Belgrano, con fecha 27 de junio de 1818, donde le comunica: “es tan apurante la necesidad de presentarme frente de la vanguardia con las tropas (…) escaso de todo auxilio para esta importante expedición (…) el único ha sido el pedir a este comercio dos mil pesos, hipotecando a seguro de ello (…) las fincas de mi propiedad, en caso de que no sea abonada por el excelentísimo señor Supremo Director del estado”

De tal estirpe patriótica estaba construida la personalidad del Gral. Güemes. Puso todo lo que tenía para defender la libertad de su patria y de sus hermanos. Este ejemplo de nobleza e integridad, no fue correspondido por el gobierno nacional que, aparentemente, nunca pagó éste ni otros préstamos porque el ilustre salteño perdió todas sus propiedades.

El presente americano y argentino inserto en un contexto de crisis y confusión que atraviesa todo el cuerpo social, político, económico y moral, nos obliga a volver a repensar el futuro teniendo como base el auténtico patriotismo de los valientes gauchos de Güemes. Por todo esto no podemos dejar de recordar las palabras de Manuel Belgrano, cuando decía: “me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la Patria”.