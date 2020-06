El MotoGP no tendrá la presencia de periodistas durante este 2020

17/06/2020 - 00:51 Deportivo

El Mundial de Motociclismo tiene todo listo para retomar su actividad en julio y sólo tendrá carreras en Europa, al menos hasta fines de noviembre. Con el Gran Premio de la República esperando aún confirmación, Dorna Sports, empresa organizadora del MotoGP, confirmó ayer que no acreditará a la prensa este año en ningún gran premio.

Dorna prohíbe su entrada en el nuevo protocolo de actuación. Una medida que está enfocada a reducir al máximo el número de trabajadores en MotoGP para salvaguardar la integridad de los trabajadores frente a la pandemia.

Según informan desde el diario español Mundo Deportivo, Dorna Sports ha emitido un comunicado explicando el papel de los medios de comunicación una vez se reactive la actividad en MotoGP. “No va a haber prensa en los Grandes Premios debido a la pandemia del Covid-19. Entendemos perfectamente que esto es un revés muy fuerte, pero estamos sometidos a restricciones muy severas por parte de las autoridades, que sólo nos permiten celebrar las carreras si cumplimos con estas condiciones. Nuestra prioridad principal es volver a tener carreras lo antes posible”, dice el comunicado.

Que no haya prensa en los Grandes Premios, no significa que no se pueda cubrir el evento. En el comunicado se explica que están valorando medidas para que se pueda entablar contacto entre los medios de comunicación, los equipos y pilotos que forman parte del Mundial de MotoGP. Una opción que sería posible con la presencia de la prensa a través de Internet. Algunos de los mecanismos a instaurar podrían ser las videollamadas y las conferencias con emisión en directo.

La prohibición de la entrada de prensa, no afecta a la televisiones que tienen los derechos de emisión del campeonato. Estas podrán realizar su trabajo cumpliendo el protocolo instaurado por la organización. Como es el caso de DAZN en España.

La organización permitirá el acceso a un número reducido de fotógrafos para que capturen el campeonato con sus instantáneas.