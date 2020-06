El mánager de Central Córdoba estuvo cerca de jugar en Boca, pero terminó en River

20/06/2020 - 19:22 Deportivo

El gran nivel de Alexis Ferrero en Colón le dio una visibilidad entre los grandes del fútbol argentino. Lo quiso Basile para su Boca, que era la prioridad en la cabeza del jugador, pero como Carlos Bianchi, que era el mánager del club, le bajó el pulgar y la posibilidad se cayó. Luego llegó la chance de ir a River y la aceptó, sin imaginarse que sería parte del descenso del club de Núñez a la B Nacional.

"Basile me quería en Boca, pero el manager de ese momento que era Carlos Bianchi, dijo que no, y terminó llevando a un jugador colombiano. Ahí me fui a River. Llevó a Bonilla. El primer partido mio contra River jugamos contra Boca, y le ganamos por penales, ahí renuncia Basile", contó el hoy mánager de Central Córdoba.

"A mí me llamó River y Boca, pero Boca me dijo que no, el técnico me quería y el manager no. River me dijo ´vení, vamos a firmar´, y fui y firmé", añadió.

"Fueron dos años maravillosos, a pesar de que deportivamente sufrí el trago amargo del descenso, pero si tuviera que volver a elegir, lo elegiría", reveló el ex futbolista de 41 años. "Me sentí mal, triste por lo que termina sucediendo, pero ser el jugador que más jugó en ese tiempo con cuatro técnicos que pasaron a mí me deja tranquilo, puedo dormir tranquilo", finalizó.