Alexis Ferrero reveló que estuvo cerca de ir a Boca

21/06/2020 - 00:12 Deportivo

Alexis Ferrero tiene gran parte de su agenda destinada al armado del nuevo plantel de Central Córdoba. El mánager tiene reuniones virtuales permanentes con el DT Alfredo Berti y los dirigentes ferroviarios, que ahora buscan extender el vínculo de los jugadores que quieren que continúen en el plantel.

Pero el ex defensor también tiene tiempo de repasar su rica trayectoria futbolística y reveló que estuvo muy cerca de Boca, pero luego recaló en River.

“Basile me quería en Boca, pero el mánager de ese momento que era Carlos Bianchi, dijo que no, y terminó llevando a un jugador colombiano. Ahí me fui a River. Llevó a Bonilla. El primer partido mío con River fue contra Boca, y le ganamos por penales. Ahí renunció Basile”, reveló Ferrero en Crack Deportivo, sobre lo ocurrido en 2011. Y agregó: “A mí me llamó River y Boca, pero Boca me dijo que no. Y River me dijo ‘vení, vamos a firmar’ y fui y firmé”.

“Fueron dos años maravillosos, a pesar de que deportivamente sufrí el trago amargo del descenso, pero si tuviera que volver a elegir, lo elegiría”, agregó el actual mánager de Central Córdoba.

“Me sentí mal, triste por lo que terminó sucediendo, pero ser el jugador que más jugó en ese tiempo con cuatro técnicos que pasaron a mí me deja tranquilo, puedo dormir tranquilo”, agregó el ex defensor.

Ferrero también lamentó un penal a (Leandro) Caruso que no le cobraron en los partidos de la Promoción contra Belgrano y contó que después del descenso estuvo diez días sin poder salir de su casa por la angustia que tenía. Eso sí, ante la pregunta si es peor perder una final contra su histórico rival o irse a la B, no dudó: “Perder la final con tu eterno rival es de por vida, la gastada y cargada es de por vida”.l