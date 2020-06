El Instituto de Biomedicina de la Ucse hará tests de coronavirus a personas sin síntomas

22/06/2020 - 22:29 Santiago

El Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica de Santiago del Estero (Ucse) comenzaría a realizar test de coronavirus a personas que no presenten síntomas, con el propósito fundamental de otorgar una certificación de negatividad, algo que organismos privados y profesionales lo están solicitando en otras provincias argentinas.

Así le confirmó en exclusiva a EL LIBERAL el doctor Pedro Yachelini, director del instituto, quien explicó que “no se trata de un trabajo superpuesto al que realiza el Ministerio de Salud”, debido a que el organismo oficial realiza los exámenes a quienes presentan algún tipo de sintomatología para cumplir con los protocolos vigentes por la pandemia de Covid-19.

“Es importante aclarar que el trabajo nuestro sería con personas que necesiten saber si son portadores o no del virus. La idea es otorgar un certificado negativo, que es algo que ya lo están requiriendo empresas privadas e incluso profesionales médicos en otras partes del país”, especificó el profesional.

Acentuó que “en el Instituto de Biomedicina, lo que queremos hacer es algo complementario, de ninguna manera sustituir ni competir, porque no se puede desde la parte privada”, ya que se realizarán los exámenes a personas que no presentan síntomas, “pero que si dan positivo, de inmediato se las derivará al Ministerio de Salud para seguir con las medidas estipuladas por protocolo”.

“Aquí en Santiago no es tan urgente en este momento, porque no hay circulación local. Pero en otros centros, institutos privados trabajan haciendo exámenes e incluso en empresas privadas, porque hay muchas que están contratando los servicios de laboratorios privados para que hagan los test a personas que no tienen la sintomatología típica de la enfermedad. También hay odontólogos que están exigiendo un test negativo con una semana de anterioridad para poder atender un paciente”, relató.

“Es un proyecto interesante que en otras provincias ya se lo está adoptando. Creo que es un servicio que podemos ofrecer a la sociedad”, dijo el doctor Pedro Yachelini.

La especialidad es la biología molecular

El doctor Yachelini explicó que el Instituto está especializado en biología molecular, y el test para el coronavirus está basado en la biología molecular.

“En nuestro laboratorio se trabaja en la detección de la presencia del ácido nucleico del virus, que es lo que estamos haciendo actualmente con 30 determinaciones, como HPV, hepatitis B y C, clamidia, microplasmas, Chagas, o determinación del ADN. La especialidad del Instituto es la biología molecular aplicada al diagnóstico y a la investigación. Para nosotros es una metodología conocida que utilizamos rutinariamente”, aseguró.

El profesional insistió en que en el instituto se cuenta con el personal capacitado y la instrumentación necesaria, “y la idea es incorporar también el test de coronavirus a nuestro panel de 31 determinaciones, para ofrecer un servicio de probada calidad a nuestra comunidad”.

La escasez de insumos, ahora el principal escollo

”En estos momentos tenemos al personal capacitado, pero nos está costando conseguir los insumos para poder comenzar, porque se ha agotado el stock de todo. Algo tan sencillo como los hisopos, que es el primer paso, en Argentina no se está consiguiendo, porque lo que había lo ha comprado el Ministerio de Salud. Algunos de los reactivos tampoco, o los que hay cuestan el cuádruple. Nuestra idea es la de ofrecer un servicio que sea accesible en nuestra provincia”, confirmó el director del Instituto.

Insistió en que “es un proyecto interesante que en otras provincias ya se lo está adoptando”.

“Creo que es un servicio que podemos ofrecer a la sociedad para que tengan la posibilidad de hacérselo no sólo aquellos que ya tengan los síntomas, para seguridad personal y de las empresas”, concluyó.