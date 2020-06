Cornejo descartó a Macri y cuestionó a Rodríguez Larreta

23/06/2020 - 23:58 Santiago

El presidente de la UCR Alfredo Cornejo aseguró que Mauricio Macri “no tiene margen para volver a ser candidato” sobre esto pidió “renovar liderazgos” en la alianza opositora.

También hubo críticas para el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta de quién dijo está “en la nube cultural del relato del Gobierno” por pretender que haya “pocos muertos” de Covid.

El ex gobernador de Mendoza explicó que JxC debe “renovar los liderazgos”, pero aclaró que no tendrán “un liderazgo único hasta que no lleguen las primarias obligatorias del 2023”.

“Creo que el Gobierno ha construido una nube cultural para la Argentina”, afirmó Cornejo y dijo que Rodríguez Larreta “como todos los gobernadores radicales y los demás, están en la misma dirección”, la de que el país tenga “pocos muertos”.

En ese marco, dijo que el presidente Fernández “está por las nubes en las encuestas” debido a su estrategia para combatir el Covid-19.

Según el radical, esa estrategia consistió en “hacer un ranking de muertos que nos beneficiaría frente a Italia o España, países muy caros a nuestros sentimientos”, pero que tiene “atrapado” al Gobierno.

En ese sentido, Cornejo sostuvo que “el que impone el relato es el kirchnerismo”, y opinó además que “no es un Gobierno que esté en control de la pandemia, pero sí está en control de todas las demás actividades”.l