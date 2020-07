Un mercado de pases con mucho más movimiento y ruido en Central Córdoba

05/07/2020 - 01:42 Deportivo

La pandemia del coronavirus es la que hoy domina la escena en todo el mundo y la que genera una especie de incertidumbre en cuanto al futuro del fútbol argentino. Todavía sin poder aventurar ninguna fecha de regreso para los entrenamientos y mucho menos para que la pelota vuelva a rodar, los equipos de la Liga Profesional Argentina empezaron a mover los papeles y muchos de ellos a planificar lo que puede ser el comienzo de una nueva era para el deporte más popular del planeta.

Y es así como la mayoría de los clubes hoy están tratando de llenar espacios que quedaron vacíos con el cierre de los contratos el pasado 30 de junio y de renovar las expectativas de cara al futuro.

Dentro del panorama que viene mostrando hasta ahora el mercado de pases, el club que más activo estuvo en este sentido fue nada menos que Central Córdoba. Con 14 jugadores que ya fueron excluidos del plantel por la no renovación de sus contratos, el “Ferro” también marcó protagonismo por el lado de las incorporaciones teniendo en cuenta que ya se oficializaron las llegadas del arquero Alejandro “Oso” Sánchez (ex Atlético Tucumán), del volante José Luis Fernández (ex Atlético Tucumán) y del atacante Pablo Palacios Alvarenga (ex San Martín de San Juan).

A continuación el detalle de cada uno de los clubes.

Aldosivi

Interesan: Primero buscarán renovar distintos contratos.

Renovaron contrato: Luciano Pocrnjic, Francisco Grahl, Fabián Assmann y Marcos Miers.

Bajas: Sebastián Rincón, Leonel Galeano (Aucas), Gonzalo Verón, Nicolás Bazzana y Román Martínez.

Puede irse: Federico Gino y Alan Ruiz.

Deben renovar con trato: Lucas Villalba, Alan Ruiz, Federico Gino, Nazareno Solís, Federico Andrada?, Leandro Maciel, Gastón Gil Romero, Fernando Evangelista, Facundo Bertoglio y Caín Fara.

Deben volver: Manuel Capasso (Platense) y Jonatan Benedetti (All Boys).

DT: Ángel Hoyos (arregló su continuidad).

Argentinos

Interesan: Daniel Saggiomo (Lorca de España).

Renovaron contrato: Gabriel Florentín, David Zalazar, Maximiliano Centurión, Lautaro Ovando, Franco Ibarra e Iván Colman.

Bajas: Marcos Angeleri, Franco Moyano y Victor Ramis.

Pueden irse: Fausto Vera y Gabriel Hauche.

Deben renovar: Leandro Finocchietto y Matías Romero.

Deben volver: Enzo Ybáñez (Godoy Cruz) y Ezequiel Ham (Ramón Santamarina).

DT: Diego Dabove. (continúa).

Arsenal

Interesan: Sin novedades aún.

Renovaron contrato: Emiliano Papa, Emiliano Méndez y Maximiliano Gagliardo.

Bajas: Pablo Álvarez, Gastón Álvarez Suárez, Daniel Sappa, Rubén Zamponi, Joel Soñora, Ezequiel Rescaldani y Ezequiel Cérica y Juan Cruz Kaprof.

Pueden irse: Nicolás Giménez, Fernando Torrent, Franco Sbuttoni.

Deben renovar: Fernando Torrent, Franco Sbuttoni, Juan Manuel García, Lautaro Parisi, Nicolás Giménez, Ezequiel Piovi, Leonardo Marchi y Gonzalo Gómez.

Deben volver: Facundo Pons (Riestra) y Federico Milo (Unión).

DT: Sergio Rondina (continúa).

Atlético Tucumán

Interesa: Luis Rodríguez (Colón).

Renovó contrato: Cristian Erbes.

Bajas: Ariel Rojas, José Luis Fernández (Central Córdoba), Ramiro Carrera, Alejandro Sánchez y Dylan Gissi.

Pueden irse: Algunos de los que deben renovar contrato.

Deben renovar: Cristian Lucchetti, Fabián Monzón, Federico Bravo, Marcelo Ortiz y Leonardo Heredia.

Deben volver: Mauro Osores (Brown de Madryn), Nery Leyes (Banfield) y Martín Peralta (Estudiantes de Río Cuarto).

DT: Ricardo Zielinski (arregló su continuidad).

Banfield

Interesan: Primero quieren resolver la renovación de jugadores y la prioridad es Luciano Lollo.

Renovó: Daniel Osvaldo.

Se van: Renato Civelli, Esteban Conde, Matías Moya, Nery Leyes, Sebastián Dubarbier y Junior Arias.

Pueden irse: Agustín Urzi y Luciano Gómez.

Deben renovar: Luciano Lollo, Rodrigo Arciero y Jonás Gutiérrez.

Deben volver: Michael López (Fénix), Mauricio Asenjo (Nueva Chicago) y Martín Payero (Talleres).

DT: Javier Sanguinetti (reemplazó a Julio Falcioni, quien en un futuro será el manager).

Boca Juniors

Interesan: Mauricio Isla, Guido Carrillo, Ricardo Centurión y Jonathan Calleri.

Bajas: Junior Alonso (Atlético Mineiro), Marcos Díaz, Javier Bustillos y Nahuel Molina Lucero.

Pueden irse: Sebastián Villa, Jan Carlos Hurtado, Agustín Almendra, Sebastián Pérez y Leonardo Jara.

Deben renovar: Carlos Tévez, Mauro Zárate y Franco Soldano.

Deben volver: Agustín Rossi (Lanús), Gonzalo Maroni (Sampdoria), Mateo Retegui (Estudiantes), Walter Bou (Unión), Nazareno Solis (Aldosivi), Agustín Heredia (Cerro Largo), Gonzalo Goñi (Estudiantes BA), Isaac Monti (All Boys), Oscar Salomón (Central Córdoba de Santiago), Gonzalo Lamardo (Cerro Largo), Julián Chicco (Patronato), Franco Cristaldo (Central Córdoba), Lionel Laborda (Arsenal) y Tomás Fernández (Cerro Largo).

DT: Miguel Russo (continúa).

Central Córdoba

Interesan: Claudio Riaño (Rosario Central).

Altas: José Luis Fernández (libre de Atl. Tucumán), Pablo Palacios Alvarenga (libre de San Martín SJ) y Alejandro Sánchez (libre de Atl. Tucumán).

Renovó contrato: Jonathan Bay y Cristian Díaz.

Bajas: Diego Rodríguez, Marcelo Meli, Cristian Chávez, Franco Cristaldo, Marcos Sánchez, Matías Nani, Maximiliano Cavallotti, Agustín Allione, Nicolás Miracco, Santiago Gallucci Otero, Dany Cure, Jonathan Herrera (San Lorenzo) y Joao Rodríguez (Necaxa) y Emanuel Romero.

Pueden irse: Lisandro Alzugaray.

Deben renovar: Oscar Salomón, Juan Galeano, Ismael Quilez, Gervasio Núñez y Lisandro Alzugaray.

Debe volver: Mauro Barraza (Central Norte).

DT: Alfredo Berti (oficializado en medio de la cuarentena).

Colón

Interesa: Cristian Lema.

Renovaron contrato: Tomás Sandoval y Tomás Chancalay.

Bajas: Brian Galván, Gabriel Esparza, Mauro da Luz, Damián Schmidt y Fernando Zuqui.





Pueden irse: Wilson Morelo, Luis Rodríguez y Gastón Díaz.





Deben renovar: Marcelo Estigarribia, Guillermo Celis, Gastón Díaz y Matías Fritzler.

Debe volver: Juan Bauza (Gornik Zabrze -Polonia) y Nicolás Leguizamón (Defensa y Justicia).

DT: Eduardo Domínguez (continúa).

Defensa y Justicia

Interesan: Ciro Ruis (Rosario Central) y Domingo Blanco (Independiente).

Renovaron contrato: Adonis Frías.

Puede irse: Ezequiel Unsain, Nahuel Barrios, Gonzalo Piovi, Nicolás Leguizamón y Neri Cardozo.

Deben renovar: David Martínez, Nahuel Barrios, Neri Cardozo, Martín Lucero, Raúl Loaiza, Gonzalo Piovi, Gabriel Rodríguez, Rubén Botta, Guido Mainero, Nicolás Leguizamón y Fernando Márquez.

Debe volver: Fabián Bordagaray (Banfield).

DT: Hernán Crespo (continúa).

Estudiantes

Interesan: Leonardo Jara (Boca), Juan Sánchez Miño (Independiente), Federico Alvarez (Quilmes), José Sosa (Trabzonspor), Sebastián Dubarbier (Banfield), José Basanta (libre de Monterrey) y Christian Cueva (Pachuca).

Bajas: Gastón Fernández, (retiro), Mateo Retegui y Facundo Sánchez. Bruno Cabrera, Gastón Gil Romero y Tomás Ossés regresaron de préstamos y quedaron libres.

Pueden irse: Marcos Rojo, Federico González, Jonathan Schunke, Juan Fuentes, Mauricio Rosales e Ignacio Gariglio.

Deben renovar: Marcos Rojos, Mauricio Rosales, Jerónimo Pourtau y Franco Sivetti.

Deben volver: Daniel Sappa (Arsenal), Francisco Apaolaza (Instituto), Fernando Zuqui (Colón), Mauricio Vera y Matías Ruiz Díaz (Brown de Puerto Madryn). Manuel Castro (renovarán el préstamo con el Atlanta United).

DT: Leandro Desábato (continúa).

Gimnasia LP

Interesa: Gastón Díaz.

Renovaron: Paolo Goltz, Lucas Licht y Leonardo Morales.

Bajas: Jorge Broun, Manuel Guanini, Claudio Spinelli, Jesús Vargas, Jonathan Agudelo, Maximiliano Cuadra, Franco Mussis, Brahian Aleman y Maximiliano Caire.

Pueden irse: Harrinson Mancilla y Matías Pérez García (deben renovar contrato) y Víctor Ayala.

Deben regresar: Matías Gómez (San Martín de Tucumán), Gianluca Simeone (Sant Rafel de España), Hernán Tifner y Dian García (ambos de Huracán Las Heras) y Khalil Caraballo (Juventud Unida).

DT: Diego Maradona (arregló su continuidad).

Godoy Cruz

Alta: Renzo Tesuri (Ferro).

Interesan: Pablo Magnin (Sarmiento) y Matías Villarreal (Estudiantes BA).

Bajas: Rodrigo Rey, Enzo Ybáñez, Richard Prieto, Jaime Ayoví y Mario Sciacqua (DT).

Pueden irse: Valentín Burgoa, Juan Brunetta, Leandro Vella, Danilo Ortiz y Juan Andrada.

Deben renovar: Juan Andrada y Valentín Burgoa.

Deben volver: Gabriel Ávalos (Patronato), Víctor Ramis (Argentinos), Lucas Agüero (All Boys), Fernando Núñez (Sarmiento), Agustín Verdugo (Mitre de Santiago), Jalil Elías (Unión), Brian Alferez (Gimnasia de Mendoza) y Leandro Lencinas (Mitre de Santiago).

DT: Diego Martínez (oficializado durante el parate).

Huracán

Interesan: Facundo Cambeses (Banfield), Juan Pablo Carrizo (libre), Cristian Chimino (Patronato), Daniel Sappa (Estudiantes), Jonathan Schunke (Estudiantes) e Iván Rossi (River).

Bajas: Carlos Araujo, Gonzalo Bettini, Nicolás Romat, Mauro Bogado, Adrián Calello, Joaquín Arzura, Rodrigo Gómez, Javier Mendoza, Juan Ignacio Vieyra, Fernando Pellegrino y Antony Silva.

Puede irse: Saúl Salcedo, Lucas Merolla, Fernando Pellegrino y Norberto Briasco.

Deben renovar: Martín Ojeda y Mariano Bareiro.

Deben volver: Diego Mendoza (UD Ibiza) y Juan Sills (Instituto, se iría).

DT: Israel Damonte (continúa).

Independiente

Interesan: Pusineri quiere a Lucas Biglia y Jan Carlos Hurtado.

Bajas: No tiene por ahora.

Pueden irse: Martín Campaña, Gastón Silva (se consideró libre y ni se entrena), Fabricio Bustos, Alan Franco, Domingo Blanco, Juan Sánchez Miño, Lucas Romero, Carlos Benavídez y Silvio Romero.

Debe renovar: Leandro Fernández (está difícil), Franco Vélez (vuelve de Villa Mitre), Mauricio Del Castillo (vuelve de Tristán Suárez) y Matías la Mastra (vuelve de Nueva Chicago).

Deben volver: Lucas Albertengo (Newell’s), Jonathan Menéndez (Tallares), Nicolás Messiniti (Temperley), Fernando Gaibor (Al Wasl), Cristian Chávez (Central Córdoba de Santiago), Ezequiel Denis (Almagro), Gonzalo Asís (Temperley), Elías Contreras (Brown de Adrogué), Nicolás del Priore (Villa Dálmine) y Roberto Giacomini (Alvarado).

DT: Lucas Pusineri (continúa).

Lanús

Altas: Lucas Acosta.

Bajas: Ezequiel Muñoz, Agustín Rossi y Carlos Auzqui.

Pueden irse: Matías Pérez y Matías Donato.

Debe renovar: José Sand.

Debe volver: Sebastián Ribas (Rosario Central), Matías Ibáñez (Patronato), Matías Donato (Atlanta) y Gastón Lodico (Ferencvaros).

DT: Luis Zubeldía (renovó su contrato).

Newell’s Old Boys

Alta: Ignacio Scocco.

Renovó contrato: Maximiliano Rodríguez.

Bajas: Lucas Albertengo, Nelson Ibáñez y Rodrigo Salinas.

Pueden irse: Santiago Gentiletti, Angelo Gabrielli y Braian Rivero.

Deben renovar: Cristian Lema, Mariano Bittolo, Matías Orihuela, Angelo Gabrielli, Braian Rivero, Ramiro Macagno y Mauro Formica.

Deben volver: Matías Tissera (Platense), Joaquín Torres (Olympiakos Volos), Lisandro Cabrera (Gimnasia de Mendoza), Julián Marcioni (Independiente Rivadavia) y Nicolás Temperini (Mitre de Santiago).

DT: Frank Kudelka (sigue).

Patronato

Interesan: Sin novedades aún.

Bajas: Matías Ibáñez, Walter Andrade (retiro), Gabriel Díaz, Julián Chicco, Federico Vietto, Santiago Rosales, Matías Escudero, Gabriel Ávalos, Hugo Silveira y Nicolás Delgadillo.

Deben renovar: Cristian Tarragona, Lautaro Comas, Federico Mancinelli, Mathias Abero, Leandro Marín, Cristian Chimino, Dardo Miloc, Pablo Cortizo y Andrés Suffi.

Deben volver: Renzo Vera (Gimnasia y Esgrima de Mendoza), Agustín Guiffrey (Ramón Santamarina) y Matías Fonseca (Gimnasia de Concepción del Uruguay).

DT: Gustavo Álvarez (arregló su continuidad).

Racing

Interesa: Gabriel Hauche.





Bajas: Nicolás Oroz (Al Wasl), Juan Patiño (Cerro Porteño) y Carlos Olses (Deportivo Guaira).

Renovaron contrato: Lisandro López, Darío Cvitanich e Iván Pillud.

Pueden irse: Javier García.

Deben volver: Ricardo Centurión (Vélez), Brian Mansilla (Vitoria de Portugal), Juan Patiño (Cerro Porteño), Gonzalo Córdoba (Barracas Central), Alexis Cuello (Barracas Central), Maxi Cuadra (Gimnasia LP), Marcelo Meli (Central Córdoba de Santiago), Gonzalo Piovi (Defensa y Justicia), Santiago Rosales (Patronato), Martín Ojeda (Huracán), Mariano Bareiro (Huracán), Cristian Marcial (Fénix), Gustavo Iturra (Ramón Santamarina), Ricardo Noir (Belgrano), Federico Vietto (Patronato), Nicolás Muscio (Temperley), Fabricio Domínguez (Tigre). Braian Álvarez (Unión) y Héctor Villalba (Atlanta).

DT: Sebastián Beccacece (continúa).

River Plate

Interesan: No trascendió ningún nombre todavía.

Renovaron contrato: Enrique Bologna y Julián Alvarez.

Bajas: Ignacio Scocco (Newell’s) y Kevin Sibille.

Pueden irse: Rafael Santos Borré, Nicolás De La Cruz, Lucas Martínez Quarta, Iván Rossi y Gonzalo Montiel.

Deben renovar: Germán Lux (hay negociaciones avanzadas).

Deben volver: Luciano Lollo (Banfield), Joaquín Arzura (Huracán), Jorge Moreira (Portland Timbers), Carlos Auzqui (Lanús), Matías Moya (Banfield), Alan Marcel Picazzo Villa Dálmine y Zacarías Morán Correa (Chacarita).

DT: Marcelo Gallardo (continúa).

Rosario Central

Interesan: Damián Díaz y Ezequiel Lavezzi.

Bajas: Nicolás Colazo, Sebastián Ribas, Claudio Riaño, Kevin Gutiérrez y Diego Cocca (DT).

Pueden irse: Jeremías Ledesma.

Deben renovar: Marco Ruben.

DT: Cristián González (sustituyó a Diego Cocca).

San Lorenzo

Alta: Jonathan Herrera (Central Córdoba).

Interesan: Franco Di Santo (Atlético Mineiro).

Renovaron contrato: Fernando Monetti y Federico Gattoni.

Bajas: Gerónimo Poblete, Adam Bareiro, Nicolás Navarro y Gonzalo Rodríguez (retiro).

Pueden irse: Adolfo Gaich y Ezequiel Cerutti.

Debe renovar: Rodrigo Cavallera.

Deben volver: Gabriel Rojas (Peñarol), Elías Pereyra (Sporting de Lisboa), Gabriel Gudiño (Deportivo Leonesa), Nahuel Barrios (Defensa y Justicia), Gonzalo Berterame (Gimnasia de Mendoza), Alejando Molina (Gimnasia de Mendoza), Jonás Acevedo (Ramón Santamarina).

DT: Mariano Soso (todavía no debutó).

Talleres

Interesan: Busca extender el vínculo con Jonathan Menéndez.

Bajas: Andrés Cubas (Nimes) y Facundo Medina (Lens)

Pueden irse: Nahuel Bustos, Dayro Moreno, Leonardo Godoy, Tomás Pochettino y Guido Herrera.

Deben renovar: Martín Payero, Mauricio Caranta, Javier Gandolfi, José Mauri y Jonathan Menéndez.

Deben volver: Nicolás Giménez (Arsenal), Junior Arias (Banfield), Samuel Sosa (Alcorcón de España), Ian Escobar (San Martín SJ), Joel Soñora (Independiente) y Aldo Araujo (Sportivo Belgrano).

DT: Alexander Medina (cerca de arreglar su continuidad).

Unión

Interesan: Sin novedades.

Bajas: Walter Bou, Nicolás Mazzola y Jalil Elías.

Puede irse: Jonathan Bottinelli.

Deben renovar: Jonathan Bottinelli, Sebastián Moyano, Federico Milo, Brian Álvarez y Ezequiel Bonifacio.

Deben volver: Joaquín Papaleo (Ramón Santamarina), Ignacio Arce (San Martín -T-), Mariano Gómez (UD Ibiza), Walter Bracamonte (Alvarado), Lucas Algozino (Alvarado), Nicolás Andereggen (Alvarado) y Matías Gallegos (Estudiantes BA).

DT: Juan Manuel Azconzábal ya arregló.

Vélez

Interesan: Buscan que continúen Ricardo Centurión y Matías de los Santos. Y pretende un centrodelantero.

Baja: Maximiliano Romero (PSV):

Puede irse: Thiago Almada, Luis Abram y Lucas Robertone.

Debe renovar: Fernando Gago, Ricardo Centurión y Matías de los Santos.

Deben volver: Fabricio Alvarenga (Morón), Nicolás Delgadillo (Patronato), Rodrigo Salinas (Newell’s), Emiliano Amor (San Martín -T-), Ramiro Cáseres (Talleres RE), Rodrigo Cáseres (JJ Urquiza), Giuliano Cerato (UAI Urquiza), Guido Mainero (Defensa y Justicia), Tomás Figueroa (D. Español), Jonathan Ramis (Tigre) y Mauricio Toni (D. Armenio).

DT: Mauricio Pellegrino (oficializado durante la cuarentena). l