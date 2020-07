Un 30% de los locales comerciales del Armonía cerró o cambió de rubro durante la cuarentena

07/07/2020 - 01:26 Economía

Las distintas etapas que registra la cuarentena desde el aislamiento iniciado en marzo hasta la actual de distanciamiento social obligatorio, llevó a que varios concesionarios de puestos en el mercado Armonía rescindieran sus contratos, otros pidieron no renovarlo y una tercera tanda solicitó cambiar de rubro.

‘Ha habido concesionarios que han dejado el local por el hecho que no podían seguir, otros durante la cuarentena más cerrada que hubo, lo que han hecho es trabajar desde sus casas y en algún momento quizá no les ha convenido volver por lo cual hay locales que han cerrado’, señalo Roberto Pellicer, presidente de la cooperativa La Armonía.

Puntualizó que el golpe que sufrió este tradicional paseo comercial al igual que el resto de los comercios céntricos, fue la falta de gente a raíz de la cuarentena.

‘Ha habido negocios que cambiaron de rubro porque el rubro que tenían no daba réditos y no podían sostenerlo, no sacaban ni para el alquiler, entonces antes de devolver el local cambiaron de rubro, pasaron de despensa a la venta de ropa. A su vez, un bar que había cerró y comenzó a vender otras cosas’, indicó.

Agregó que ‘hubo también muchos locales que en abril y en mayo, no podían abrir porque no tenían los permisos, porque no había forma que vengan a trabajar, entonces también se han mantenido cerrados, ahora que se ha abierto más la circulación han podido volver, pero también les cuesta mucho el tema de los pagos’.

Señaló que si bien la cooperativa implementó planes de pago, ‘hoy algunos locales siguen cerrados y creo que son gente que de alguna manera han buscado o han encontrado en otros lados un lugar, o están trabajando en otras cosas’.

Destacó que del total de locales ‘alrededor de un 30% han tenido cambios de este tipo, de dejar el local, cambiar el rubro, serán unos 25 locales, pero aún no podemos hablar sobre una eventual recuperación porque todavía hay varios locales cerrados’.