FÚNEBRES | 8 de julio del 2020

07/07/2020 - 23:33

Fallecimientos

- Miguel Ángel Maldonado

- María de los Ángeles Acuña

- Aurelio Q. Méndez

- Moncerrat de Jesús Santillán (Villa Robles)

- Gumercinda Arias

- Norma rosa Pérez (La Banda)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO: MARÍA DE LOS ÁNGELES ACUÑA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/7/20 y espera la resurrección.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Capital Sr. Humberto Eduardo Santillán, Concejales, Secretario, Prosecretario, Directores y empleados del mismo participan con dolor el fallecimiento de la hermana del empleado de este organismo Sr. José Acuña. Elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO Y AGRADECIMIENTO: MARÍA FERNANDA ARANDA FERREYRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/18 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Su hija Abril, sus padres Patricia y Tono, sus hermanos Gisela y Augusto, su hermano político, tías y su ahijada Francesca la recuerdan con todo el amor y cariño al cumplirse dos años de su fallecimiento. Agradecen profundamente a todas aquellas personas que aún siguen acompañándonos en estos momentos de dolor y mostrándonos sus condolencias y sus afectos.

RECORDATORIO: JESÚS ROBERTO ARCE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/13 y espera la resurrección.

Que la luz infinita de Cristo brille para Ti por siempre.

A 7 años de su fallecimiento, rogamos oraciones en su memoria. Su esposa Rina, hijos y nietos.

RECORDATORIO: DR. MIGUEL ÁNGEL TORRES COSTILLA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/17.

“Que descanse en la paz y el amor del Señor”. Siempre en nuestros recuerdos. Tu esposa Nené Bravo Almonacid, tus hijos, hijos políticos, nietos, hermana y demás familiares nos uniremos en oración para rogar por la felicidad eterna de su alma, al cumplirse tres años de su partida a la casa del Señor.

RECORDATORIO: LUIS MARIO COMPER (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/3/20

In Memorian – 11 de febrero de 1932, 8 de marzo del 2020, nacido en Villa La Punta, Santiago del Estero, maestro y mucho más.

Uno viene a la tierra a dar vueltas, rompiendo surcos, trajinando cercas, a veces se va a mucho más lejos, enseñando a formar personas, números y letras, en un juego que viene de lejos que nadie sabe donde comienza … te digo que no supo ser mi amigo, nos unía mucho más que el alma, algunos dirán que es cuestión de espíritu, otros dirán que es pradera en llamas, como sea que haya sido cada abrazo era un encuentro de auras, sentimientos conjugados, mismo árbol para sombras lejanas … Villa La Punta, nos vio a la misma mesa, frutos árabes semejantes a sapiencia, extensa tertulia que la vida enseña, reconoces la sincronía cuando encuentras que es al mismo Dios al que le rezas …. suficientes palabras, distancias y siestas … te digo que nos vamos yendo, luego de haber reconocido el tiempo, se necesitan alumnos para saber ser maestro, donde el pizarrón despierta, la tiza abre camino, a esos parajes que parecen desiertos, que no acaban nunca cuando todavía la vida parece lenta … y te vas escurriendo años, hijo, padre, abuelo, hasta que te llaman los ángeles, bendiciéndote por bueno, y cada quien se va agradeciendo, el haber respirado el encuentro, ese donde nos fundió el abrazo, de sabernos raíz de parecido árbol, sombra y hasta quizás … viento … A Tato … una luz azul en el camino …. Homenaje a los maestros rurales, héroes anónimos que escriben la historia de sus alumnos, día tras día … No tengo tu fotografía, pero te conservo en mi memoria …

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO: AURELIO MÉNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/7/20 y espera la resurrección.

“Su esposa María Cruz, sus hijos Dr. Ramón Méndez, Silvia Graciela Méndez, Aurelio Antonio Méndez, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan a Dios le reserve un buen lugar en el cielo para tan bella persona. Sus restos son velados en Río Negro 616 e inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO: EDUARDO FÉLIX OVEJERO

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 28/6/20 y espera la resurrección.

“Caminante no hagas ruido que Eduardo se ha dormido en los brazos del Señor. Con gran dolor ante tu inesperada partida. Hoy 9 días que partiste de este mundo dejando un gran vacío en nuestros corazones”.

Espera la resurrección. Su esposa Rosa Storniolo, sus hijos Roxana, Claudia, Alicia, Arturo y Karina, su hijo político Luis Villalba, sus nietos Lautaro, Amadeo y Eduardo. Ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO: SEGUNDO EDGARDO SANTILLÁN (Chiky)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/19 y espera la resurrección.

Hace un año que el dolor es interminable, tu ausencia no tiene fin, solo queda el recuerdo de todos los momentos vividos a tu lado, tu amor, tus enseñanzas y la esperanza de que algún día nos volvamos a reencontrar. Al cumplirse un año de tu partida te recordamos con infinito amor. Tu esposa Estela Acosta, tus hijos Estelita, Lato, Carlos, Noelia, hijos políticos Cecilia, Natalia, Cristian, tus amados nietos Morena y Alma.

RECORDATORIO: SEGUNDO EDGARDO SANTILLÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/19

Hermano querido, ya hace un año que te fuiste de gira y en verdes pastos descansas junto a un manantial de agua pura. Qué dolor no tenerte, pero estás bien junto al Señor y le pedimos por tu eterno descanso. Tu madre Gervasia, hermanos Liliana, Walter, tu ahijado Marcelo, sobrina nieta Sofía. Rogamos por tu eterno descanso y pedimos una oración en tu memoria.

ACUÑA, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Su esposo, hijos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhmados en el cementerio de Los Flores. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ARIAS, GUMERCINDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Sus hermanos María, Josefina, Cecilio, hnos. políticos, sobrinos, vecinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

BARRAZA, CARLOS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/20|. Enrique Lencina y flia. Amigo lamentamos tu partida, que el Señor te guarde entre los elegidos. Nuestras oraciones por tu alma y por tu querida familia.

COSTAS, YOLANDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/20|. Selva A. Benavidez participa con profundo dolor el deceso de la gran colega y amiga Yolita. Acompaño a todos sus seres queridos en este difícil momento y un especial abrazo a Bety. Que el Todopoderoso la reciba a su lado en paz y la colme de bendiciones. Ruega oraciones en su querida memoria, Yolita vivirás en mi corazón y siempre recordaré los gratos momentos que pasamos. Hasta siempre.

COSTAS, YOLANDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/20|. María Azucena Rivero y sus hijas María Lucrecia, María Claudia y María Eugenia participan con dolor su fallecimiento y abrazan con profundo afecto a sus hermanas Bety, Zulema y Gringa en este doloroso momento. Querida prima Yolita que brille para ti la luz que no tiene fin.

COSTAS, YOLANDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/20|. Dora Angélica González participa con gran dolor su fallecimiento y acompaña a la querida Betty en estos difíciles momentos, elevando oraciones por el descanso en paz y resignación para sus familiares ante la irreparable pérdida.

COSTAS, YOLANDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/20|. Sus amigos de Suncho Corral, hijos de Amado Hallak y de Chanse Saad, acompañan en este momento de dolor a la apreciada flia. Costas ante la pérdida física de Yola. Elevan oraciones a su querida memoria.

COSTAS, YOLANDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/20|. Hijos de Isas y Maria Figueroa participan con gran sentimiento el fallecimiento de Yolanda y abrazan con sincero afecto a sus hermanas Zulema, Beatríz y Maria Rosa y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

MALDONADO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/20|. Su esposa Rosa Rodríguez, hijos Luis, Gabriel, Milena, Anita y Ayelen, h. Pol. nietos, Enzo, Gael, Jasmin, Bastian y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Zanjón. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

MÉNDEZ, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Su esposa: María Cruz, sus hijos: Ramón, Silvia y Aurelio, y nietos, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 hs., en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Río Negro 616 Bº. Primera Junta. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MÉNDEZ, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Señor recíbelo en sus brazos y dale el descanso eterno. Sus hermanos políticos Julio Cruz y Clara Paz, sus hijos Liliana, Emanuel, Anabella, Mauricio y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MÉNDEZ, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. "Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar tu bondad". Su sobrina Pilar Cruz junto a su esposo Fernando Leguizamón e hijos Mario, Fernando, Naty, Flor y Dany participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido tío Lelo.

MÉNDEZ, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. "El señor lo recibió con los brazos abiertos por qué se lo merecía". Sus sobrinos Myriam, Pilar, Claudia, Teresa, Miguel Cruz y sobrinos nietos Álvaro, Mateo, Nelson Cruz y flia. y acompaña a la familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a la flia. en este difícil momento.

MÉNDEZ, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar". María Rosa Ayunta y sus hijos lamentan profundamente su partida y acompañan a la familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MÉNDEZ, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. La familia de su nieto Matías, Laura Felipe y Jacinto, ruegan una oración por su eterno descanso.

MÉNDEZ, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. La familia de Laura su nieta política, Víctor Agüero Laura Urizar y Rosa Sánchez acompañan a la distancia en tan difícil momento.

MÉNDEZ, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Se durmió en los brazos del Señor y espera la resurrección. Participan su fallecimiento, su hijo Buby, su esposa Cristina, sus nietos Cristian, Ximena, Pamela, Gastón, Nicolás, Emilio y sus bisnietos.

MÉNDEZ, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. "Señor, recíbelo en tu morada y dale el descanso eterno". Su cuñada Cruz Susana, su esposo Edmundo Andrada y sobrinas Susana, Andrea, Vanesa y Ana participan con profundo dolor el fallecimiento de ser querido. Todo nuestro apoyo y amor a su flia.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (Chiky) (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Hijo amado, hoy hace un año que nos dejaste vacíos con tu partida. Tu madre Gervasia, tus hermanos Walter y Liliana y tus sobrinos te recordamos siempre.

PÉREZ, NORMA ROSA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Su amiga Yola Juárez de Corvalán y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, NORMA ROSA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Me dejas el amor más puro que se puede dar, fuiste noble y leal, gracias por haber sido mi madrina. Tu ahijada María José Ábalos y Omar Bisio, tus sobrinos postisos Solange, Piero y Máximo, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra tía Negra. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

PÉREZ, NORMA ROSA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. "Que brille la luz que no tiene fin". Marcela Abalos y Segundo Juri, participan con profundo dolor el fallecimiento de Negrita Pérez. Se ruega oraciones en su memoria.

PÉREZ, NORMA ROSA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Marcela Abalos e hijos : Ximena y Mateo, Paula y Didier, Lucrecia y José Lucas, nietos Xiomara, Elizabetta, Matias Santiago, Nasha, Newen y Ezequiel, participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Negra. Se ruega oracione en su memoria.

PÉREZ, NORMA ROSA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Marcela, Victor , María José Abalos y familiares, particpan con profundo dolor el fallecimiento de la amiga entrañable de sus padres Marcelo y Chicha Abalos, la tía Negra Pérez. Descansa en paz Negrita. Se ruega oraciones en su memoria.

PÉREZ, NORMA ROSA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|.¡Negrita: un dolor inmenso nos invade ante la voluntad de Dios, pero nos queda el recuerdo de los hermosos momentos vividos a lo largo de tanto años de una gran amistad, hecha con lazos de amor que no morirán jamás. ¡Descansa en paz querida amiga, en los brazos de María Santísima, Nuestra Madre! Son los deseos de Olga Montenegro de González y de Luz Pesci de Torressi.

PÉREZ, NORMA ROSA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. ¡Querida amiga! Nunca olvidaremos tu eterna alegría de vivir y recordaremos siempre, los hermosos momentos compartidos. Ruegan por tu eterno descanso: Olga Montenegro de González, Luz Pesci de Torressi, Norma Romagnoli de Daud, Reino de Abatedaya, Nelly de Moltini y Leyenda Cordozo de Barrera.

PÉREZ, NORMA ROSA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Fuiste durante muchos años nuestra alegre compañía. Buena, generosa, desinteresada, incondicional, sin egoísmos y así te recordaremos siempre. Yola y Potoca Juárez, Valeria Corvalán, Marcelo Pereyra. Descansa en paz Negrita y brille para Ti la luz que no tiene fin.

PÉREZ, NORMA ROSA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Nené de Daud, Ernesto y Silvia Daud, Mary Paz, Noni Paz, Bely Lema, Maria Peralta, participan con dolor el fallecimiento de la amiga incondicional, siempre alegre, de buenos sentimientos. Te vamos a extrañar querida Negra, y estarás presente en nuestras reuniones con tus dichos. Acompañamos a tus familiares con un fuerte abrazo y el cariño de siempre. Que brille para vos la luz que no tiene fin y descansa en paz.

ROBLES DE VALLEJOS, EMMA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/18|. Mami, hoy hace dos años que dejabas esta vida de lucha y trabajo, de entrega y amor para gozar la vida celestial. Desde aquel entonces sos la estrella que nos guía y en ti nos encomendamos. Desde aquel entonces cada día y cada momento están presentes en el recuerdo y el corazón de los que te quieren por la gran persona que fuiste. Madre querida que Dios te reciba en sus brazos y te de la gloria eterna. En este nuevo aniversario, sus hijos Dora, Ramón, Carmen, Manuel y Juan Carlos, hijos políticos, nietos y bisnietos la recuerdan con todo el amor y cariño de siempre. Ruegan oraciones en su memoria. Amen.

SANTILLÁN, MONCERRAT DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Sus hermanos Belindo, Mario, Raúl, María, Ramón, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en hs. de la mañana en el cementerio de Villa Robles. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.