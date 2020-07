FÚNEBRES | 9 de julio del 2020

08/07/2020 - 23:04 Funebres

Fallecimientos

- María Valeria Quiroga (Forres)

- Pablo Federico Juárez

- Elsa Sonia Gómez de Fernández

- María Victoria Jorrat (Tucumán)

- Lorenza Rosalía Pineda de Inveraldi

- Estela Acuña (Añatuya)

- Juan Gómez (Garza)

- Aída Bulacio(La Banda)

- María Julia Ardilez (Villa Robles)

- Julieta Eva Hermansson de Villalba

- Clementina Sosa

- Demetria Angélica López (Taco Pujio)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO: MARÍA VICTORIA JORRAT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/7/20 EN TUCUMÁN y espera la resurrección.

“Querida mamá – abue – doña Victoria, siempre estuviste para nosotros y así será por siempre. Gracias por todo”. Tus hijos, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO: MARÍA DE LOS ÁNGELES ACUÑA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/7/20 EN TUCUMÁN y espera la resurrección.

El Cont. Juan M. Beltramino participa con dolor por el fallecimiento de la hermana de su amigo José acompañando a él y a su flia. en este difícil momento. Ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO: ELSA SONIA GÓMEZ DE FERNÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/20 y espera la resurrección.

Madre querida, gracias por todo, te amamos. Sus hijos Inés y Alfredo Fernández, sus hijas políticas Marilú y Cecilia, sus nietos Silvina, Héctor José, Martín, Belén, Leandro y Mauricio Fernández, sus bisnietos Martino y Máximo Fernández participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer a las 11 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO: ELSA SONIA GÓMEZ DE FERNÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/20 y espera la resurrección.

Gracias, gracias por ser la suegra, abuela incondicional. Siempre te llevaremos en nuestros corazones. Marilú, Silvina, Héctor José, Martín Fernández, tus bisnietos Martino, Máximo Fernández. Lucrecia Soria, Cecilia Ocaranza y Alejandro Díaz. Flia. Gómez y flia. Guimard participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO: JUAN DOMINGO IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/18 y espera la resurrección.

A esa persona que siempre abrió las puertas de su casa y de su corazón a grandes y chicos. Hoy lo recuerdan con mucho cariño.

Su esposa Ada Rosa Miani, y su hijo Juan José Ibáñez ruegan una oración en su querida memoria al recordarse dos años de su partida a la Casa del Señor.

RECORDATORIO: MIGUEL RODOLFO LESCANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/17 y espera la resurrección.

Aún… aún se extrañan esas caricias, esos abrazos y besos, esos tiernos apodos que nos dabas, tu presencia en la casa, la presencia de un hombre dedicado a su familia, a su trabajo y a sus pasiones. Un hombre que fue un pilar irrompible lleno de amor, un hombre justo, honesto, sencillo con la sabiduría y la rectitud característica de tu persona. Recuerdo que nos decías “El tiempo es oro y hay que aprovecharlo” y tu tiempo fue aprovechado al máximo con alegrías, emociones y tristezas. Sin embargo aún persiste el sentimiento de que algo queda pendiente, que algo más falta ese sentimiento doloroso de que te fuiste demasiado pronto, incluso cuando quedaba un momento más por vivir. El tiempo pasa pero aquí seguimos manteniendo viva tu imagen en cada acción cotidiana de la vida. Siempre serás recordado por aquellas que iluminaste a tu paso pero principalmente serás recordado por la extraordinaria persona, esposo, padre y amigo que fuiste. Estarás siempre en nuestros corazones. Su esposa Adriana, sus amadas hijas Florencia y Sofía.

RECORDATORIO: MERCEDES MUSE DE SAYAGO (Titina)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/19 y espera la resurrección.

Madre, en suaves tules envuelvo tus recuerdos para que se conserven siempre así; frescos como el rocío de la mañana. Al cumplirse un año de tu partida elevamos oraciones en tu memoria. Tus hijos Luis, Gustavo y Rita, hijos políticos Doritys, Liliana, Juan y sus nietos.

RECORDATORIO: MERCEDES MUSE DE SAYAGO (Titina)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/19 y espera la resurrección.

“Querida hermana Tity, hoy hace un año que ya contemplas la luz del rostro de Jesús. Te extrañamos mucho y en todo momento estás en nuestros orazones”. Tus cuñadas Pelu y Juanita Sayago y Miguel Acuña, orarán por tu eterno descanso.

RECORDATORIO: MANUEL GREGORIO PESCE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/6/20 y espera la resurrección.

“Tu esencia, tus enseñanzas, tu ejemplo de vida y servicio como esposo, padre, abuelo, amigo quedará grabado en nuestra vida. No te has ido, sigues con nosotros… Te amamos”.

Tu esposa Dalinda Rita Turbay, tus hijos Rosi, Marti, José Manuel y Muni, hijos políticos y nietos. Elevan oraciones en honor a su memoria, al cumplirse 9 días de su partida.

RECORDATORIO: LUCRECIA MANSILLA DE PEREYRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/07 y espera la resurrección.

A trece años de tu partida y extrañándote siempre, tu esposo Andrés, tus hijos Ignacio y Soledad; Luciano y Martín y tu nieta Ernestina elevan oraciones en tu memoria y ruegan por tu eterno descanso.

RECORDATORIO: ZUNILDE SUSANA DEL VALLE NAVARRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/4/20 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí aunque muera vivirá”. Hace tres meses que te fuiste al Reino de Dios. Sus hermanos César y Rubén Navarro, sus hermanas políticas y sobrinos la recuerdan con todo el amor y cariño de siempre. A las 19 hs. en la Catedral Basílica se hará una misa virtual en su memoria, por intermedio de facebook.

RECORDATORIO: MARÍA AMELIA BRANDER DE LAMI HERNÁNDEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/88.

Sus hijos María Clotilde, José María, Francisco José, Juan José y Ramón José, hijos políticos, nietos y bisnietos al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento elevan oraciones, rogando por el descanso eterno en la gloria de Dios, de su querida madre.

RECORDATORIO: PACÍFICO ANTONIO CAUMO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/04 y espera la resurrección.

A dieciseis años de tu partida, tu recuerdo imborrable nos mantiene unidos con la esperanza de encontrarnos juntos en la eternidad. Que Dios nuestro Señor te tenga en sus brazos y goces del descanso eterno. Su esposa Ramonita Sánchez de Caumo y familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO: VANINA ESTHER MARTÍNEZ DE CORBINO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/4/20 y espera la resurrección.

Hijita mía, sigue brillando como siempre lo has hecho, sigue sonriendo y cuidándonos desde allí hasta que volvamos a encontrarnos. Te extrañamos mucho y cada día que pasa nos duele más tu ausencia. Te deseamos la paz eterna junto a tu bebé Baltasar. Sus desconsolados padres Mary y Orlando, su hermana Verónica, su sobrino-ahijado Thiago (tu papu), su esposo Francisco y su hijito Gael (tu chuchu) al cumplirse tres meses de su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO: VANINA ESTHER MARTÍNEZ DE CORBINO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/4/20 y espera la resurrección.

Hermanita mía, ya tres meses de tu partida, cada día que pasa me duele más el alma al no tenerte a mi lado. Te extraño y te lloro todos los días. Duele mucho tu ausencia. Te amo y siempre te amaré. Besos al cielo hermana y para tu bebé Baltasar también. Los amo. Su Hermana Verónica, su sobrino -ahijado Thiago (tu papu) al cumplirse tres meses de su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO: MERCEDES MUSE DE SAYAGO (Titina)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/19 y espera la resurrección.

“Hoy hace un año de tu partida al Reino del Señor. Mi querida hermana titi, te recuerdo mucho y nos dejaste un dolor grande por tu partida”. Tu hermana Sara, tu hermano político Pedro y tus sobrinos Sandra, Marcelo y Claudia, sus sobrinos nietos y demás familiares la recordarán con todo el amor y cariño de siempre. Descansa en paz!

RECORDATORIO: JUAN PABLO ACEVEDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/6/20 y espera la resurrección.

Tata, hoy hace nueve días que nuestros ojos no pueden verte, pero en nuestra mente y corazón sigues igual de presente, extrañarte duele tanto, en cada rincón de la casa nos dejaste tu recuerdo, y hoy solo queda dar gracias por ese enorme amor que nos regalaste cada día de nuestras vidas, hoy cerrar los ojos y soñar contigo es nuestro consuelo, por siempre descansa en paz. Su esposa Lilia Díaz, hijas Noemí y Myriam, hijos políticos, Raúl Infante y Enrique Alarcón, sus nietos Viviana y Sergio, Analía y Anselmo, Leysa y Esteban, Raúl, Karina y Fabricio, Vanina Infante Acevedo, Pablo, Gladys y Sebastián, Darío y Gissell Alarcón Acevedo y sus bisnietos agradecen a las personas que nos acompañaron con su presencia y espiritualmente en este difícil momento, en especial a la Dra. Susana Toscano que siempre lo asistió con cariño. Rogamos oraciones en su memoria. Y que brille para él la luz que no tiene fin. Invitamos a participar de la misa a las 18 hs. por el facebook de la parroquia San José, Bº Belgrano.

GÓMEZ DE FERNÁNDEZ, ELSA SONIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Sus hijos: Inés y Alfredo Fernández, sus hijos pol.: María Luz Gómez y Cecilia Suárez, sus nietos: Silvina, Héctor, Martín, María Belén, Leandro y Mauricio Fernández y bisnietos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad.

HERMANSSON DE VILLALBA, JULIETA EVA (China) (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Sus hijos Mirtha, Yuly, Jorge y Julieta, hijos pol. Juan Carlos, Haydée, José, nietos, nietos pol. bisnetos, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 10,30 hs. en el cementerio Parque de la Paz. casa duelo P.L. Gallo 330 (s.v)

HERMANSSON DE VILLALBA, JULIETA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Hoy Dios te llevó. El dolor que siente el alma es inexplicable. Tantos recuerdos, tantas cosas para decir. Abuela, un ejemplo de lucha constante, de amor y dedicación. Dejas en cada persona que te conoció una huella imborrable. Cada momento vivido permanecerá en nuestro corazón y sabemos que vos vivirás ahí. Tenemos fe que estás en un lugar donde no sufres y que ya estás a lado de tu Luis y tu Tito. Te vamos a extrañar porque dejaste un vacío enorme. Su hija política Haydée Ruiz, sus nietos Yesica, Emanuel y Hernán Villalba Ruiz y sus respectivas familias.

HERMANSSON DE VILLALBA, JULIETA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Los compañeros de primaria, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Mirta. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, ORLANDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Sus hermano Dominga, César Jiménez, hnos. políticos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio Los Flores.

JUÁREZ, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Sus hijos David, Mari, Ricardo, Karina, Chacha y Virginia, h. políticos, Daniel, Beatriz, Pablo, Rita, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

JUÁREZ, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermana Sulma Monserrat Juárez, sus sobrinos Lita, Ramón, Claudio, Graciela, Marcia, Marta Carrizo y familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MAUD, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/20|. La Honorable comisión directiva, socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la licenciada Elsa Maud.

MÉNDEZ, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Dr. Felipe R. Pavón, sus hijos Diego, Facundo, Elisa y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Ramón Méndez. Elevan oraciones en su memoria.

MÉNDEZ, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Ilda Sosa de Brandán, Haydée Mercedes Sosa de Paz, Maria Elizabeth Sosa de Cáceres, Julio Sosa y sus respectivas familias, lamentan participar con enorme dolor la partida al Reino de Dios de nuestro querido primo. Vaya tranquilo primo, vaya, que su paso en esta vida terrena, sus huellas, quedarán marcadas por siempre. Nos deja un ser maravilloso, rogamos resignacion pra Mary y sus hijos.

MÉNDEZ, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Nos dejó el último de los Mendez, nuestro querido primo Lelo, un ser humano maravilloso, lleno de virtudes y amor hacia el prójimo, tierno y educado. Viaje tranquilo, su paso en esta vida no fue en vano, la esencia de sangre quedó en sus hijos. Por siempre te recordaremos primo querido. Elevamos oraciones en su memoria y consuelo a nuestra prima Mary y sus hijos Julio Sosa, su esposa Ana N. Moyano, lamentan su partida al Reino de Dios.

MÉNDEZ, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Los compañeros de trabajo de su hija Silvia participan con profundo dolor su fallecimiento, la acompañan en estos momentos de tristeza y ruegan pronta resignación para ella y sus familiares.

MÉNDEZ, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Hijos y nietos de Aldo y Carmencita Castiglione: José Luis Castiglione y familia, Ignacio Castiglione y familia, familia Lugones Castiglione, Ana María Castiglione y familia, María Inés Castiglione de Toia y familia participan con dolor el fallecimiento de Aurelio y acompañan a su familia.

MÉNDEZ, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. "Su amigo incondicional de tantos años te despide con proufndo dolor". Juan Orlando Zelaya y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MÉNDEZ, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. "Vivirás en nuestros recuerdos".Tu cuñada Sara Morales, tus sobrinos Teresa Méndez Rodríguez, José Rodríguez, Sebastián y Darío Rodríguez Méndez, Mercedes, Cintia, Sofía, Julieta y Tomas Rodríguez Méndez participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MÉNDEZ, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Héctor R. Baraldo, Sonia Torri Arriazu, sus hijos Luciana, Sacha y Martin participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MÉNDEZ, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. La comisión directiva S.E.A.D.E y sus afiliados participan el fallecimiento del padre la compañera Silvia y piden oraciones en su memoria.

SOSA, CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Sus hijos Mirta, Yuly y Toño participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SOSA, CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Su hija Yuly, su hijo político Carlos, nietos Damián, Facundo, Florencia y Nelson y nietas políticas participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SOSA, CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Su hija Mirta, su hijo político Juan Gallo y nietos Beto, Lito, Claudia, Raquel y Roberto participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SOSA, CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Su hijo Toño Acuña, su hija política Kika y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, CLEMENTINA (q.e.p.d) Falleció el 8/7/20|. Sus hijos Mirta, Toño, Yuly, hijos pol. Juan, Kika, Carlos, nietos, nietos pol. bisnietos y demás fliares, sus restos fueron inhumados en cementerio El Descanso

BULACIO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Hugo F. Bulacio, Aida Y. Frías, Ebe B. Frías, Sandra L. Frías, Francisco Frías y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque El Descanso.

BULACIO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. "Que el Señor te reciba en sus brazos". Blanca Alieno de Gramajo, sus hijas Silvia, Claudia y Liliana Gramajo Alieno despiden con dolor a su vecina y acompañan a sus hijos Hebe, Sandra, Yola, Cacho y nietos en tan difícil momento.

CERIONI DE SCAGLIONI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Ing. Orlando Videla y flia. Dr. Carlos E. Videla y flia, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria y acompañamos con cariño a toda su familia en este triste momento.

PÉREZ, NORMA ROSA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Moñi, Nena Ovejero, Omar Abdala, María Marta de Abdala, Tomi, Salvi Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento.

PÉREZ, NORMA ROSA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Fuimos compañeros de trabajo en el viejo Consejo General de Educación, donde descollaste con tu calidad y ejemplo de empleada. Siempre estabas presente para auxiliar al compañero que necesitaba de tus conocimientos. Gracias Negrita por tu amistad indeclinable. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, hijos y nietos con dolor despedimos tus restos mortales.

PÉREZ, NORMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. El Señor es mi Pastor nada me puede faltar. Ileana Villavicencio y Jose Ricardo Maccio, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, NORMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. "Tía Negrita tu espíritu bueno será recibido por el Señor". Ileana Villavicencio sus hijos: Germán y Cecilia, Lourdes y Nicolás, Matías y Andrea Lujan y Matías, y sus nietos la recordaran eternamente.

PÉREZ, NORMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Miembros de la ex cooperadora del Ex. Hospital de Niños, Dr. Francisco Viano, participan con dolor su fallecimiento, y piden para ella una oración.

PÉREZ, NORMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Sus amigos Ing. Orlando Videla, su esposa Cristina Zuaín e hijos: María Grazia, Carlos, Luciana, Federico y Jazmin, participan con dolor su fallecimiento.

CANCINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/20|. Tu partida fue dolor para los que te conocimos. Has sido una muy buena persona. Doguito, que descanses en paz. Roberto, Lidia, Robertito, Adriana. Elevamos una oración en su memoria y pedimos por la resignación de su familia.

JAIMEZ DE GEREZ, FLORENCIA BEATRIZ (Bety) (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Hoy a un año de tu partida al Reino Celestial, el dolor invade nuestra alma pero seguirás por siempre en nuestro corazón. Del mundo te fuiste pero no del corazón, de tu desconsolado esposo, Lito Gerez, tus hijos: Claudia, Gaby, Vicky, Paola, Marcelo y Yesi, hijos políticos, nietos y hermanos.

JAIMEZ DE GEREZ, FLORENCIA BEATRIZ (Bety) (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. "Hermana a un año de tu fallecimiento te recuerdo con el mismo amor de siempre, ya nada es lo mismo, cuánto te extraño me cuesta ir a tu casa y no verte es un vacío inmenso que no se aguanta todo los días al nombrarte y mirar tus fotos no puedo evitar llorarte, pero me consuela saber que estas bien junto a nuestros padres y hermano. Tu desconsolada hermana Marta y sobrina Brenda.

LEIVA, JULIA MARÍA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. "Te fuiste al cielo porque Dios así lo quiso...Aquí hay alguien que te extraña y te tiene en su pensamiento y un día como hoy te echa de menos"... Al cumplirse un año de su fallecimiento su hermana Silvia Leiva, ruega una oración en su memoria.

LEIVA, JULIA MARÍA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. "Yo no estaré lejos porque la vida continúa, y si me necesitan llámenme y yo vendré. Aunque no me podrán ver ni tocar, yo estaré cerca. Y si oyen con su corazón, escucharan a su alrededor, muy suave y claramente mi amor". Al cumplirse un año de su fallecimiento su hermana Cintia, su esposo Juan Esteban Maccio y su amado sobrino Gianluca, ruegan una oración en su memoria.

LEIVA, JULIA MARÍA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. "La vida nos ha sido dada para buscar a Dios. La muerte para encontrarlo. La eternidad para poseerlo." Al cumplirse un año de su fallecimiento sus padrinos, sus tíos y demás familiares, piden una oración en su memoria.

ACUÑA, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Sus hijas Estela, Viviana y Silvia, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Divina Misericordia (Añatuya)

ARDILEZ, MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Sus hijos Julio, Mario Ardilez, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs en el cementerio de Villa Robles.

GÓMEZ, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Sus hnos. Martin, Omar, Lina, Cristina, sobrinos Jorge, Judith, Fernando, Gabriela y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Garza (dpto. Sarmiento).

LÓPEZ, DEMETRIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Su esposo Boni, hijos Máximo, Norma, Angélica, hijos pol. Noemí, Ricardo, Ema, nietos, bisnietos y demas fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Villa Robles, casa duelo Taco Pujio Dto. Robles.

PINEDA DE INVERALDI, LORENZA ROSALIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y agradecen a quienes por diversos medios acompañaron a la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIROGA, MARÍA VALERIA(q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Sus hijos Juan, María, Eduardo, Marina y Estela, h. políticos, nietos, Manuel, Juanca, Ale, Mabel, Ramón, Daniel, Jorge, Facha, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Forres.