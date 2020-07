Ex funcionaria tenía a la niñera de asesora y le pagaba $ 340.000 a un jardinero

09/07/2020 - 13:18 País

Un supuesto asesor que cobró 340 mil pesos durante un año de nacionalidad peruana, de oficio jardinero; la madre de un ex funcionario vinculado a hechos de corrupción, el nombramiento de su niñera como subsecretaria y una lista de, al menos, 24 asesores donde aparecen nombres repetidos forman parte de la investigación denominada “Ñoquis Calientes” que la oficina anticorrupción de la Procuración General de Chubut lleva adelante contra la ahora ex ministra de Desarrollo Social y ex diputada provincial Cecilia Torres Otárola por presunto fraude al Estado.

El inédito nombre del operativo vinculado a una investigación de tipo político fue desvinculado por fiscales y policía de otra cuestión no menos polémica: Otárola hizo una carta pública “sobre la vida privada” ante la denuncia de su ex asesor Martín Sandoval, uno de los que inició las denuncias. “Lamento tener que dar explicaciones sobre mi vida privada. Pero debo decir que tuve con el señor Sandoval una relación personal y de confianza con acuerdos consensuados entre personas adultas”. Y agregó: “El señor Sandoval tenía llaves de mi casa en Esquel. Pero en 2017 la relación comenzó a deteriorarse, él volvió con su ex pareja y ya no viajaba con tanta asiduidad a Rawson”. En 2017, Otárola era diputada provincial.

Sandoval había denunciado un tiempo antes una extorsión por parte de una “mesoterapeuta”, ligada a la exdiputada. Le había dicho que iba a revelar fotos íntimas si no dejaba de denunciar a la entonces ministra de Desarrollo Social. Sandoval había dicho que mientras trabajaba como asesor de Otárola debía darle la mitad de su sueldo para “gastos de la política” y que lo mismo hacían otros “asesores”. Una novela increíble. Pero real.

Fue con esas declaraciones que el fiscal anticorrupción Omar Rodríguez comenzó una investigación. Y allí surgió la existencia del “asesor jardinero”, de la madre de un exfuncionario y de la niñera. Pocos días después de esta denuncia que Rodríguez hizo pública, el gobernador Mariano Arcioni echó a la ministra. Fue la semana pasada. Ayer, Rodríguez e integrantes de la policía judicial realizaron un procedimiento en el despacho que tenía Otárola cuando ejercía su cargo de ministra.

Se llevaron una profusa documentación, además de computadoras y celulares. Entre ellos, el celular de la ex funcionaria que para sorpresa de los investigadores se encontraba en el despacho sin que hasta el momento se conocieran los motivos. Mientras fue diputada (al principio por el bloque K aunque en el final fue aliada de Arcioni) tomó notoriedad poco antes que comenzara el Mundial 2018: puso en su perfil de una red social una sugestiva foto en la que se la veía de espaldas con la camiseta argentina número 10. La que usa Messi.