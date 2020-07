Las razones de Franco Sbuttoni a la hora de elegir

14/07/2020 - 01:04 Deportivo

Por ahora Central Córdoba confirmó cuatro refuerzos y el último de ellos fue Franco Sbuttoni, defensor que tuvo una destacada temporada en Arsenal de Sarandí pero que jugó mucho tiempo en Atlético Tucumán. Justamente el hecho de conocer el norte argentino, más el proyecto del club, inclinaron a Sbuttoni a la hora de elegir.

“Fue una decisión de varios días, la estuvimos analizando junto con mi familia. Yo estuve muchos años jugando en Atlético Tucumán y conozco bien el norte y también tengo parte de nuestra familia acá. Y de todos modos, lo que pesó a la hora de tomar la decisión fue el proyecto deportivo que tiene Central Córdoba”, dijo en diálogo con Opinión Deportiva de Canal 7.

Sobre ese proyecto, agregó: “Me lo comentó Alexis (Ferrero, el mánager), lo hablé con Alfredo (Berti, el DT) y también con el profe Hernán Puertas, que yo lo conozco porque lo tuve en Atlético y me comentaron un poco el proyecto del club, del cuerpo técnico. La verdad que me sedujo y me terminó inclinando para venir a Central Córdoba”.

Consultado sobre cómo se definiría como jugador, respondió: “Trato de no definirme como jugador, siempre digo que vengo a aportar lo mejor que tenga, desde el lugar que me toque, ya sea jugando, estando en el banco o fuera de los citados. Siempre voy a dar lo mejor de mí y siempre teniendo en la cabeza objetivos importantes. Para poder conseguir cosas dentro de este fútbol tan parejo, y en esta categoría tan dura, hay que fijarse objetivos claros y trabajar todos los días por eso. Yo estoy comprometido con este grupo, con el equipo, para la idea en primera instancia que es asentar al equipo en Primera División, sumar una buena cantidad de puntos para que con eso se pueda seguir progresando”.

Sbuttoni contó dónde se siente más cómodo dentro de la cancha. “Mi pierna hábil es la zurda y generalmente juego de seis, puedo hacerlo con línea de cuatro y también lo he hecho en línea de tres con stopper. También alguna vez me ha tocado jugar de tres, más que nada por mi pierna, pero mi posición natural es marcador central por izquierda”, explicó.

El defensor hizo un análisis de cómo le fue a Central Córdoba en su primera temporada en la máxima categoría. “Siempre la adaptación a una categoría importante como es la primera, lleva su tiempo, lleva laburo, lleva trabajo. Si bien todo esto finalizó con algo que nadie esperaba, el equipo tuvo algunos pasajes bueno, por lo que puedo ver. La campaña no era mala, tenía muchas chances de poder continuar en primera división si no pasaba todo esto que nadie esperaba. Pero es algo que cuesta y lleva laburo”, dijo.

“Tengo entendido que el club en su momento tuvo que conformar un equipo totalmente nuevo y eso cuesta un poco más de trabajo para conocerse los jugadores y conformar un grupo de laburo que trabaje bien. Eso te hace adaptarte un poco más rápido”, cerró.l