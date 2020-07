Ismael Quílez espera tener otra sana competencia con Díaz

14/07/2020 - 01:05 Deportivo

Ismael Quílez y Cristian Díaz son dos de los jugadores que renovaron su vínculo con Central Córdoba. Ambos compitieron por el lateral derecho, y lo seguirán haciendo, aunque ahora con otro entrenador.

“Siempre hay que pelear el puesto, siempre hay un compañero que también quiere jugar. El año pasado hubo una competencia sana y exigente y calculo que este año será igual con el Kichu (Díaz), que es un jugador que me gusta mucho. Tenemos prácticamente las mismas cualidades. Siempre con la mejor predisposición de parte de los dos”, dijo al respecto Quílez, en Opinión Deportiva.

Berti ya lo dirigió a Quílez en Aldosivi. “Alfredo me llamó apenas se dio el ok para mi continuidad. No hablamos mucho de objetivos porque primero está el armado del plantel. Ya me conoce porque me tuvo, sabe lo que puedo brindarle al equipo. Yo también sé lo que él quiere. Pasó mucho tiempo desde que estuvimos juntos, seguramente él cambió y yo también. Veremos ahora cómo se dan las cosas”, comentó Quilez.

Por último, el defensor dijo que no se imagina cómo volverá el fútbol tras la pandemia: “Me cuesta imaginarlo por cómo se vienen dando las cosas. Casi como que se termina acostumbrando a lo que está pasando. Es muy extraño entrenar solo, sin un grupo. Pero me cuesta imaginar porque no sé cómo será adaptarse a estos protocolos y si será lo mismo que antes”.l