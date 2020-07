En España organizaron un partido “benéfico” entre infectados y no infectados de coronavirus

18/07/2020 - 19:43 Mundo

En las últimas 24 horas la Organización Mundial de la Salud confirmó un nuevo pico de contagios a nivel mundial y la situación con respecto al coronavirus no está ni cerca de resolverse. En este marco, los gobiernos adoptan medidas para intentar controlar la situación, aunque hay personas que parecen no entender la gravedad de la situación o directamente no le dan la importancia que se merece.

Este podría ser el caso de un grupo de "graciosos" ciudadanos españoles que, pese a informar que organizaban un partido de fútbol benéfico con la intención de colaborar con los sectores carenciados más afectados por el Covid-19, detallaron que en el encuentro se iban a enfrentar infectados del virus contra no infectados.

Esta situación, alertó al Grupo de Delitos Informáticos del Área de Investigación Criminal de la Policía Foral de Navarra, que de inmediato se puso a investigar el hecho para dar con los autores intelectuales de esta convocatoria que se viralizó a través de las redes sociales.

Ahora, la Policía Foral busca a los responsables bajo el posible delito contra la salud pública, ante el peligro de provocar contagios masivos.

El partido de fútbol en cuestión estaba previsto para el próximo día 20, en el barrio de Mendillorri de Pamplona.